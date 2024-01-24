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وكيل العدل زار مركز الإيواء واطلع على مرافقه

1/24/2024 2:49:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
زار وكيل وزارة العدل ونائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف مركز الإيواء التابع للهيئة العامة للقوى العاملة. وأشاد بالخدمات المقدمة بالمركز واطلع على آخر التطورات وصالات الترفيه وصالات التسلية المجهزة، وكان في استقباله نائب مدير عام قطاع حماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد.
كما قام القلاف بجولة تفقدية في المركز مع أعضاء فريق اللجنة الوطنية، وتم التعريف بجميع مرافق المركز، وتفقد صالات الأنشطة والتسلية للنزيلات وتوفير ملابس ملائمة للنزيلات في حال عدم توفر ملابس ملائمة للنزيلة.
واطلع على عرض فيديو (نزيلة في الإيواء) الذي يشرح خطوات الدخول وطبيعة يوم النزيلة في المركز، وتم تفقد غرف النزيلات للمزيد من الحرص على نظافة المستلزمات الخاصة.
وأعرب د.فهد المراد عن امتنانه والشكر لجهود اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالكويت على الحرص وحفظ كرامة حقوق العمالة الوافدة.

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