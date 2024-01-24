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السكنية تستدعي 258 مواطنا للدفعة 12 لقرعة قسائم جنوب مدينة سعد العبدالله N4

1/24/2024 2:49:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية عشرة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 258 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 13/2/2005
وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 25 و28 يناير 2024 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 29 يناير 2024 وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 31 يناير 2024.
وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم ضمن التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت إلى ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وأشارت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.


وفيما يلي اسماء المواطنين :

0001

خالد محمد عبدالله الباتل

0002

احمد نصار محمد الحريتي

0003

حمد سالم هادي دهمان المري

0004

سعد مطلق جمعان بوسمري

0005

حمد بدر حمد الشايجي

0006

بدر صحن سعد العازمي

0007

وليد حمود فهد
الرغيب

0008

محمد ابراهيم عبدالله
الحبيل

0009

حسن خليل حسين ميرزا

0010

احمد راشد نافع الجويخ

0011

ثامر ساير عبدالرحمن المطيرى

0012

مشاري عبدالله خالد الصباح

0013

عبدالرحمن حسين سيد على على

0014

عبدالله راشد حمد العازمى

0015

ماجد حزمي مفرح العازمي

0016

محمد خالد شليل بشير

0017

محمد هادى مطيع العجمى

0018

بندر هادى جبران القحطانى

0019

عبدالله عبدالرضا حسن رضا

0020

احمد عبدالله محمد الفويطر

0021

حمد راشد صقر
الغوينم

0022

جاسم محمد سالم الحجيلان

0023

عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي

0024

فواز عيد خلف البرازى

0025

عادل سعد فهد العازمي

0026

مطلق نايف مطلق
العتيبى

0027

محمد زايد حمد العازمى

0028

خالد عبدالله فالح راعى الفحماء

0029

احمد مبارك على العازمى

0030

ناصر مبخوت مكراد المكراد

0031

فهد جديع عواد العازمي

0032

خالد راشد عبيد
الدوسرى

0033

فهد غنيم عبدالله
الزعبى

0034

عبدالله سلمان هادي العازمي

0035

علي براك حبيب العازمي

0036

فاضل عباس حسن حيدر

0037

فهد عايد مطلق الحريص

0038

نواف غنام سعد

0039

حماد خالد حماد دغيمان العازمي

0040

محسن عبدالله محمد احمد

0041

فهد زايد محمد العنبر

0042

مبارك راشد عبدالله العجمي

0043

جابر سالم غازي الصواغ العازمي

0044

متعب سعد عايض
اسحيب العازمي

0045

باقر جاسم على اشكناني

0046

جابر صالح عبيد
العجمى

0047

احمد حميد ناجى
القلاف

0048

عبد الرحمن لافى عواد
العازمى

0049

نايف حبيب مفلح السبيت

0050

ناصر فهد علي الحجيلان

0051

عبدالله عيسى عبدالله الحبيل

0052

مشارى رجعان جبهان شريان

0053

محمد صقر عبدالله البريكى

0054

حمود خلف مزيد الزايد

0055

خالد جمعه سلطان الشمري

0056

فيحان عوض دابس الرشيدي

0057

فيصل فلاح مفلح السبيت

0058

احمد حمود فهد
المويزرى

0059

حسين رجاء حسين العجمي

0060

سالم سعد عبد الهادى
حجيلان

0061

مبارك محمد ناصر ملفى

0062

حسين عباس حسين عبدالله عباس

0063

محمد عبدالله رميح الشمرى

0064

حامد مصبح سعيد
العازمي

0065

احمد عبدالله سالم بوضريس

0066

سعود راشد دهش الخضارى

0067

بدر فلاح سيف العازمى

0068

راشد فلاح سيف العازمى

0069

حسين علي حسين امير

0070

عبدالعزيز مرشد فالح شنيتير

0071

طارق ابراهيم صالح الوزق

0072

عبدالعزيز احمد عبدالله السند

0073

باسل محمد حمد العجمي

0074

مرزوق حمد على
ناصر

0075

بدر مضحى محمد
العنزى

0076

فايز براك سالم العازمي

0077

فهد صالح محمد الخميس

0078

ناصر جمعان ناصر العازمي

0079

فاضل ميرزا حسين عبدالله

0080

دغيم سعد دغيم الخرفشي

0081

مشاري سليمان محمد الرشيد

0082

راشد حمد راشد المري

0083

نايف فهد حثلان العجمي

0084

عبدالله سعود عمر العويهان العنزي

0085

ناصر خميس محمد العجمى

0086

سالم عيد سعود الثويني

0087

حسن عباس عبدالله حسين

0088

ضيدان فالح ضيدان السبيعي

0089

سحيم خرصان على العجمى

0090

بدر عبدالله غنام العتيبى

0091

فيصل شعيفان ماجد الدوسرى

0092

عبدالله براك مرزوق العازمي

0093

عادل خالد فلاح نهار

0094

عبدالله عايد نهار الخالدي

0095

مهدى احمد عبدالله القلاف

0096

جاسم محمد مبارك العمانى

0097

براك مهيزع حزام بريكان

0098

نواف مبارك سويد
السويد

0099

محمد معيكل سويد العجمي

0100

حمدان مجزع حمدان الشمري

0101

ناصر شبيب سالم عايد العازمي

0102

مزيد سند مزيد الوعلان

0103

عبد الله حميد محمد
عبد الله

0104

تركي حمود ذرف غانم الرشيدي

0105

عبدالعزيز مفلح علي جبر

0106

جابر محمد سعود العازمي

0107

نواف حمدان على الخالدي

0108

صامل صغير صامل الخالدى

0109

علي محمد عياد الرشيدي

0110

نواف عبدالله عبدالرزاق
البعيجان

0111

عبدالعزيز سالم سليمان الدوسري

0112

عبدالله بداح ناصر السهلي

0113

محمد سالم ثقل
الرشيدى

0114

يعقوب يوسف محمد الكندري

0115

موسى معوض دليم الرشيدي

0116

محمد عبدالهادى زيد مبارك الحوري

0117

محمد الهذيلى عبيد فهد

0118

راشد حمد فالح الهاجري

0119

عبدالله على عبدالكريم الشطى

0120

طلال عبيد ثامر
العتيبى

0121

مسفر مشرف علي العجمي

0122

فيصل محمد ابراهيم
اسماعيل

0123

عايض مبارك عبيد العجمي

0124

مبارك ناصر سعود العجمي

0125

احمد حمد محمد العازمي

0126

منصور محمد منصور العجمي

0127

فيصل غازي فلاح المطيري

0128

علي خالد عبدالمحسن الفرج

0129

طلال علي متعب المهنا

0130

نواف محسن عبدالهادى العجمى

0131

فيصل ضيدان خالد
السبيعى

0132

سامى احمد اسد
العوضى

0133

نواف صنت دابان الديحاني

0134

راكان فيصل فاضل السنافي

0135

حسن حمد معجب العجمى

0136

عبداللطيف صايد صندوح الظفيري

0137

وليد عبدالله خلف الحربي

0138

نايف لافي خالد المطيري

0139

نوح محمد عبدالله شمس الدين

0140

احمد خالد سمير المطيري

0141

علي عبدالله غلوم اشكناني

0142

احمد يوسف شاهين الفيلكاوي

0143

فيصل عبدالله محمد برجس

0144

احمد مطلق راضي العازمي

0145

عبدالله حمود عبدالرحمن العصيمى

0146

على مضحى حزام العازمى

0147

عبدالله حبيب سعد العازمي

0148

محمد عايض ناصر الشباك

0149

سعود دخيل فهد صباح

0150

ناصر محمد مرزوق العازمى

0151

حمد مسفر محمد المري

0152

ناصر هادي نصار المحرول

0153

جمال مرزوق فضي غالي الرشيدي

0154

عبدالله مطلق شباب العتيبى

0155

عبدالعزيز غنيم مطلق الرشيدي

0156

مبارك خالد خميس فرج خميس

0157

نواف مرزوق عويران النصافي

0158

محمد راشد اجفين الفضلى

0159

راشد شباب مناور العتيبي

0160

فهد علي حمد المري

0161

فيصل مطلق محمد العازمي

0162

فلاح محمد صحن العازمي

0163

حقان محسن حقان العجمي

0164

خالد سليم مرزوق العتيبي

0165

يعقوب يوسف عبدالوهاب الدريع

0166

علي محمد حسين السيد عباس الموسوي

0167

سالم نومان حويل محمد

0168

عبدالرزاق ظاهر عبدالله المطيري

0169

هانى فلاح عبدالله البريكى

0170

فيصل دهيم عوض الرشيدى

0171

فهد عبدالعزيز سعود عطيه

0172

سلمان نومان الخالدي

0173

فلاح حسين فلاح العجمى

0174

موسى حاجي يعقوب ابوالحسن

0175

حبيب خليفه شبيب العازمى

0176

زيد مطلق حمود العنزى

0177

نواف مبارك ثوينى العراده

0178

عبدالله عيد سالم العجمى

0179

احمد فهد فراج العازمى

0180

فهد ملفى هجرس
العازمى

0181

حمد ناصر محمد الدوسري

0182

عبدالله مسلط ذعار العتيبي

0183

احمد حامد سليمان الخشنام

0184

فيصل ستار جابر العنزى

0185

عمر حماد عامر العازمى

0186

انور عامر بهلول
الظفيري

0187

عيد علي مشعان العتيبى

0188

خالد غازي نمر مهنا

0189

مشعل هادي صنيتان العازمي

0190

سعد صقر سعد الثويني

0191

محمد مبارك زيد المرى

0192

عادل ثلاب فراج العوام

0193

يوسف محمد فلاح العازمى

0194

على عبدالله عبدالهادى الحشار

0195

جراح مشهور ناصر الناصر

0196

عبدالله زيد عبدالله المرزوق العازمي

0197

محمد سالم حمود الرومى

0198

نجم عيد مهدى على

0199

محمد سالم حمد المرى

0200

محمد سالم عوض العازمي

0201

على احمد على يوسف

0202

نواف مفرح راشد الشراكى

0203

طلال محمد مجبل
العازمي

0204

محمد عبدالله مرزوق العازمى

0205

طارق حسين شريده الحمدان

0206

مصطفى على محمد الحماد

0207

حمدان حميد حمدان المطيري

0208

حمود براك عرنان
العنزى

0209

احمد محمد حسن الكندرى

0210

خالد عيد براك العازمى

0211

نادر سعود سعد العازمى

0212

بدر مشوط راكان
العجمى

0213

عبدالله عيسي عبدالله الاستاد

0214

سعد ابراهيم سعد العتيبي

0215

سعد دخيل احمد بداح

0216

عبدالله حماد عبدالله حماد

0217

فيصل سالم عياده العازمي

0218

فهد محمد راشد جغيثم

0219

محمد عنيزان ناصر العجمي

0220

عارف راشد محمد العجمى

0221

عبدالله فوزان عبدالله الفوزان

0222

نواف محمد شريده العدواني

0223

مترك محمد شبيب العجمى

0224

مشعل مزعل شفاقه العنزى

0225

فيصل مزيد هزاع العازمى

0226

عبدالله عبدالعزيز خالد البلوشى

0227

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشايع

0228

سعود على حمود العجيل

0229

عبدالرحيم عيسى عبدالرحيم الصفار

0230

فالح فلاح فالح حجيلان

0231

محمد مطلق مبرد العميرى

0232

محمد جاسم حسين مبارك

0233

خالد سالم محمد العجمي

0234

مضحي هزاع عبدالله الهاجري

0235

عبدالرحمن حمد احمد السعيد

0236

نايف مرسال معاشى الحسينى

0237

فهد محمد غصن العجمى

0238

فهد فهيد محمد العجمى

0239

زبير محمد سبتي الكندري

0240

محمد عياده ابريم معتوق

0241

مبارك حسين مهدي العجمي

0242

عبدالله محمد فراج السهلي

0243

عبدالعزيز مسعود فالح العجمي

0244

محمد احمد عباس احمد عباس

0245

خالد عذاب حسين عبدالله

0246

انور سامي محمد الحسن

0247

ماجد هابس راضى
الشمرى

0248

سعود فهد عيد الدرزي

0249

ناصر حسن ناصر الصايغ

0250

طينان حزام فهيد العجمى

0251

خالد هزاع صالح
العتيبى

0252

أحمد خالد علي
المعيوف

0253

محمد صمعان عبد الهادى
العجمى

0254

نايف غلاب عواد العازمي

0255

بدر محماس سعد عليبي العازمي

0256

خالد جمال احمد العوضى

0257

هادي راشد سعيد الكداري

0258

سعد مجاهد سعيد المطيرى

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