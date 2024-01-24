السكنية تستدعي 258 مواطنا للدفعة 12 لقرعة قسائم جنوب مدينة سعد العبدالله N4

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية عشرة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 258 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 13/2/2005
وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 25 و28 يناير 2024 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 29 يناير 2024 وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 31 يناير 2024.
وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم ضمن التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت إلى ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وأشارت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي اسماء المواطنين :
0001
خالد محمد عبدالله الباتل
0002
احمد نصار محمد الحريتي
0003
حمد سالم هادي دهمان المري
0004
سعد مطلق جمعان بوسمري
0005
حمد بدر حمد الشايجي
0006
بدر صحن سعد العازمي
0007
وليد حمود فهد
الرغيب
0008
محمد ابراهيم عبدالله
الحبيل
0009
حسن خليل حسين ميرزا
0010
احمد راشد نافع الجويخ
0011
ثامر ساير عبدالرحمن المطيرى
0012
مشاري عبدالله خالد الصباح
0013
عبدالرحمن حسين سيد على على
0014
عبدالله راشد حمد العازمى
0015
ماجد حزمي مفرح العازمي
0016
محمد خالد شليل بشير
0017
محمد هادى مطيع العجمى
0018
بندر هادى جبران القحطانى
0019
عبدالله عبدالرضا حسن رضا
0020
احمد عبدالله محمد الفويطر
0021
حمد راشد صقر
الغوينم
0022
جاسم محمد سالم الحجيلان
0023
عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي
0024
فواز عيد خلف البرازى
0025
عادل سعد فهد العازمي
0026
مطلق نايف مطلق
العتيبى
0027
محمد زايد حمد العازمى
0028
خالد عبدالله فالح راعى الفحماء
0029
احمد مبارك على العازمى
0030
ناصر مبخوت مكراد المكراد
0031
فهد جديع عواد العازمي
0032
خالد راشد عبيد
الدوسرى
0033
فهد غنيم عبدالله
الزعبى
0034
عبدالله سلمان هادي العازمي
0035
علي براك حبيب العازمي
0036
فاضل عباس حسن حيدر
0037
فهد عايد مطلق الحريص
0038
نواف غنام سعد
0039
حماد خالد حماد دغيمان العازمي
0040
محسن عبدالله محمد احمد
0041
فهد زايد محمد العنبر
0042
مبارك راشد عبدالله العجمي
0043
جابر سالم غازي الصواغ العازمي
0044
متعب سعد عايض
اسحيب العازمي
0045
باقر جاسم على اشكناني
0046
جابر صالح عبيد
العجمى
0047
احمد حميد ناجى
القلاف
0048
عبد الرحمن لافى عواد
العازمى
0049
نايف حبيب مفلح السبيت
0050
ناصر فهد علي الحجيلان
0051
عبدالله عيسى عبدالله الحبيل
0052
مشارى رجعان جبهان شريان
0053
محمد صقر عبدالله البريكى
0054
حمود خلف مزيد الزايد
0055
خالد جمعه سلطان الشمري
0056
فيحان عوض دابس الرشيدي
0057
فيصل فلاح مفلح السبيت
0058
احمد حمود فهد
المويزرى
0059
حسين رجاء حسين العجمي
0060
سالم سعد عبد الهادى
حجيلان
0061
مبارك محمد ناصر ملفى
0062
حسين عباس حسين عبدالله عباس
0063
محمد عبدالله رميح الشمرى
0064
حامد مصبح سعيد
العازمي
0065
احمد عبدالله سالم بوضريس
0066
سعود راشد دهش الخضارى
0067
بدر فلاح سيف العازمى
0068
راشد فلاح سيف العازمى
0069
حسين علي حسين امير
0070
عبدالعزيز مرشد فالح شنيتير
0071
طارق ابراهيم صالح الوزق
0072
عبدالعزيز احمد عبدالله السند
0073
باسل محمد حمد العجمي
0074
مرزوق حمد على
ناصر
0075
بدر مضحى محمد
العنزى
0076
فايز براك سالم العازمي
0077
فهد صالح محمد الخميس
0078
ناصر جمعان ناصر العازمي
0079
فاضل ميرزا حسين عبدالله
0080
دغيم سعد دغيم الخرفشي
0081
مشاري سليمان محمد الرشيد
0082
راشد حمد راشد المري
0083
نايف فهد حثلان العجمي
0084
عبدالله سعود عمر العويهان العنزي
0085
ناصر خميس محمد العجمى
0086
سالم عيد سعود الثويني
0087
حسن عباس عبدالله حسين
0088
ضيدان فالح ضيدان السبيعي
0089
سحيم خرصان على العجمى
0090
بدر عبدالله غنام العتيبى
0091
فيصل شعيفان ماجد الدوسرى
0092
عبدالله براك مرزوق العازمي
0093
عادل خالد فلاح نهار
0094
عبدالله عايد نهار الخالدي
0095
مهدى احمد عبدالله القلاف
0096
جاسم محمد مبارك العمانى
0097
براك مهيزع حزام بريكان
0098
نواف مبارك سويد
السويد
0099
محمد معيكل سويد العجمي
0100
حمدان مجزع حمدان الشمري
0101
ناصر شبيب سالم عايد العازمي
0102
مزيد سند مزيد الوعلان
0103
عبد الله حميد محمد
عبد الله
0104
تركي حمود ذرف غانم الرشيدي
0105
عبدالعزيز مفلح علي جبر
0106
جابر محمد سعود العازمي
0107
نواف حمدان على الخالدي
0108
صامل صغير صامل الخالدى
0109
علي محمد عياد الرشيدي
0110
نواف عبدالله عبدالرزاق
البعيجان
0111
عبدالعزيز سالم سليمان الدوسري
0112
عبدالله بداح ناصر السهلي
0113
محمد سالم ثقل
الرشيدى
0114
يعقوب يوسف محمد الكندري
0115
موسى معوض دليم الرشيدي
0116
محمد عبدالهادى زيد مبارك الحوري
0117
محمد الهذيلى عبيد فهد
0118
راشد حمد فالح الهاجري
0119
عبدالله على عبدالكريم الشطى
0120
طلال عبيد ثامر
العتيبى
0121
مسفر مشرف علي العجمي
0122
فيصل محمد ابراهيم
اسماعيل
0123
عايض مبارك عبيد العجمي
0124
مبارك ناصر سعود العجمي
0125
احمد حمد محمد العازمي
0126
منصور محمد منصور العجمي
0127
فيصل غازي فلاح المطيري
0128
علي خالد عبدالمحسن الفرج
0129
طلال علي متعب المهنا
0130
نواف محسن عبدالهادى العجمى
0131
فيصل ضيدان خالد
السبيعى
0132
سامى احمد اسد
العوضى
0133
نواف صنت دابان الديحاني
0134
راكان فيصل فاضل السنافي
0135
حسن حمد معجب العجمى
0136
عبداللطيف صايد صندوح الظفيري
0137
وليد عبدالله خلف الحربي
0138
نايف لافي خالد المطيري
0139
نوح محمد عبدالله شمس الدين
0140
احمد خالد سمير المطيري
0141
علي عبدالله غلوم اشكناني
0142
احمد يوسف شاهين الفيلكاوي
0143
فيصل عبدالله محمد برجس
0144
احمد مطلق راضي العازمي
0145
عبدالله حمود عبدالرحمن العصيمى
0146
على مضحى حزام العازمى
0147
عبدالله حبيب سعد العازمي
0148
محمد عايض ناصر الشباك
0149
سعود دخيل فهد صباح
0150
ناصر محمد مرزوق العازمى
0151
حمد مسفر محمد المري
0152
ناصر هادي نصار المحرول
0153
جمال مرزوق فضي غالي الرشيدي
0154
عبدالله مطلق شباب العتيبى
0155
عبدالعزيز غنيم مطلق الرشيدي
0156
مبارك خالد خميس فرج خميس
0157
نواف مرزوق عويران النصافي
0158
محمد راشد اجفين الفضلى
0159
راشد شباب مناور العتيبي
0160
فهد علي حمد المري
0161
فيصل مطلق محمد العازمي
0162
فلاح محمد صحن العازمي
0163
حقان محسن حقان العجمي
0164
خالد سليم مرزوق العتيبي
0165
يعقوب يوسف عبدالوهاب الدريع
0166
علي محمد حسين السيد عباس الموسوي
0167
سالم نومان حويل محمد
0168
عبدالرزاق ظاهر عبدالله المطيري
0169
هانى فلاح عبدالله البريكى
0170
فيصل دهيم عوض الرشيدى
0171
فهد عبدالعزيز سعود عطيه
0172
سلمان نومان الخالدي
0173
فلاح حسين فلاح العجمى
0174
موسى حاجي يعقوب ابوالحسن
0175
حبيب خليفه شبيب العازمى
0176
زيد مطلق حمود العنزى
0177
نواف مبارك ثوينى العراده
0178
عبدالله عيد سالم العجمى
0179
احمد فهد فراج العازمى
0180
فهد ملفى هجرس
العازمى
0181
حمد ناصر محمد الدوسري
0182
عبدالله مسلط ذعار العتيبي
0183
احمد حامد سليمان الخشنام
0184
فيصل ستار جابر العنزى
0185
عمر حماد عامر العازمى
0186
انور عامر بهلول
الظفيري
0187
عيد علي مشعان العتيبى
0188
خالد غازي نمر مهنا
0189
مشعل هادي صنيتان العازمي
0190
سعد صقر سعد الثويني
0191
محمد مبارك زيد المرى
0192
عادل ثلاب فراج العوام
0193
يوسف محمد فلاح العازمى
0194
على عبدالله عبدالهادى الحشار
0195
جراح مشهور ناصر الناصر
0196
عبدالله زيد عبدالله المرزوق العازمي
0197
محمد سالم حمود الرومى
0198
نجم عيد مهدى على
0199
محمد سالم حمد المرى
0200
محمد سالم عوض العازمي
0201
على احمد على يوسف
0202
نواف مفرح راشد الشراكى
0203
طلال محمد مجبل
العازمي
0204
محمد عبدالله مرزوق العازمى
0205
طارق حسين شريده الحمدان
0206
مصطفى على محمد الحماد
0207
حمدان حميد حمدان المطيري
0208
حمود براك عرنان
العنزى
0209
احمد محمد حسن الكندرى
0210
خالد عيد براك العازمى
0211
نادر سعود سعد العازمى
0212
بدر مشوط راكان
العجمى
0213
عبدالله عيسي عبدالله الاستاد
0214
سعد ابراهيم سعد العتيبي
0215
سعد دخيل احمد بداح
0216
عبدالله حماد عبدالله حماد
0217
فيصل سالم عياده العازمي
0218
فهد محمد راشد جغيثم
0219
محمد عنيزان ناصر العجمي
0220
عارف راشد محمد العجمى
0221
عبدالله فوزان عبدالله الفوزان
0222
نواف محمد شريده العدواني
0223
مترك محمد شبيب العجمى
0224
مشعل مزعل شفاقه العنزى
0225
فيصل مزيد هزاع العازمى
0226
عبدالله عبدالعزيز خالد البلوشى
0227
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشايع
0228
سعود على حمود العجيل
0229
عبدالرحيم عيسى عبدالرحيم الصفار
0230
فالح فلاح فالح حجيلان
0231
محمد مطلق مبرد العميرى
0232
محمد جاسم حسين مبارك
0233
خالد سالم محمد العجمي
0234
مضحي هزاع عبدالله الهاجري
0235
عبدالرحمن حمد احمد السعيد
0236
نايف مرسال معاشى الحسينى
0237
فهد محمد غصن العجمى
0238
فهد فهيد محمد العجمى
0239
زبير محمد سبتي الكندري
0240
محمد عياده ابريم معتوق
0241
مبارك حسين مهدي العجمي
0242
عبدالله محمد فراج السهلي
0243
عبدالعزيز مسعود فالح العجمي
0244
محمد احمد عباس احمد عباس
0245
خالد عذاب حسين عبدالله
0246
انور سامي محمد الحسن
0247
ماجد هابس راضى
الشمرى
0248
سعود فهد عيد الدرزي
0249
ناصر حسن ناصر الصايغ
0250
طينان حزام فهيد العجمى
0251
خالد هزاع صالح
العتيبى
0252
أحمد خالد علي
المعيوف
0253
محمد صمعان عبد الهادى
العجمى
0254
نايف غلاب عواد العازمي
0255
بدر محماس سعد عليبي العازمي
0256
خالد جمال احمد العوضى
0257
هادي راشد سعيد الكداري
0258
سعد مجاهد سعيد المطيرى
MENAFN24012024000130011022ID1107764459