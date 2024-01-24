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معرفي بعد تفقده إدارة الإحصاء رقمنة السجلات ضرورة عاجلة

1/24/2024 2:49:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن الوقت حان للعمل على رقمنة السجلات الإحصائية في الإدارة المركزية للإحصاء بشكل عاجل لما فيها من خطورة في وضعها
الحالي. وأوضح معرفي، خلال زيارة تفقدية لمبنى الإدارة المركزية للإحصاء، ان الضرورة باتت ملحة لأن تصبح سجلات الدولة لدى الإدارة «رقمية» بشكل كامل، نظرا لعدم وجود مواصفات السلامة المطلوبة لحماية هذه البيانات التي تعتبر الأكثر أهمية، وان البداية ستكون عبر الإدارة المركزية للإحصاء.
كما أشار الوزير معرفي إلى ان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار بالمورد البشري، وأبدى انزعاجه الشديد مما رآه من بيئة عمل لا ترتقي بمستوى الدولة، خصوصا أن هذه الإحصاءات تبني مؤشر قياس واضحا لسنوات قادمة.

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