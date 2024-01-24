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الكندري الكويت تولي اهتماما خاصا بالاستدامة والتوازن البيئي يتحقق بتضافر جهود مختلف الجهات

1/24/2024 2:49:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح الكويت في «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة» م.سميرة الكندري أن الكويت تولي اهتماما خاصا بالاستدامة البيئية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الكندري لـ «كونا» عقب فعالية أقامها جناح الكويت في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة بعنوان «دور القطاع الخاص نحو الاستدامة» بمشاركة من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وشركة «ايكويت» للبتروكيماويات.
وقالت الكندري إنه «لا يمكن تحقيق التطور والرفاهية من دون السعي والمحافظة على الموارد البيئية والبشرية والعمل على استدامتها»، مؤكدة أهمية تسليط الضوء على جهود القطاع الخاص في الاستدامة والوعي والمشاريع البيئية.
وأضافت أن الجناح يبرز دور الكويت وأجهزتها الحكومية في المشاريع البيئية والاستدامة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص الكويتي له دور في هذا الشأن، إضافة إلى الإيمان بأن طريق الوصول للاستدامة وتحقيق التوازن البيئي هو تضافر جهود مختلف الجهات في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني.
وبينت الكندري حرص الجناح على إبراز المبادرات البيئية سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص مثل حملات التدوير وأكياس البلاستيك، مؤكدة أهمية تضافر الجهود كافة لمستقبل مستدام.
وذكرت أنه من خلال هذه الفعالية نستعرض السياسات البيئية والجهود المختلفة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستدامة وبيان مسؤوليتهم الاجتماعية وذلك كجزء من مشاركة الكويت في معرض إكسبو الدوحة.
وأشارت الكندري إلى أن الجناح الكويتي أقام العديد من الأنشطة والمحاضرات والفعاليات المتعلقة بالبيئة والاستدامة مع مختلف الجهات، مبينة أنه سيعمل على تنظيم فعاليات في الأعياد الوطنية يومي 25 و26 فبراير.
وقد افتتح معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة في أكتوبر الماضي، ويستمر لغاية مارس المقبل.

MENAFN24012024000130011022ID1107764456

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