العتل ضرورة إنشاء هيئة عربية هندسية لإعمار غزة

نسعى إلى تعزيز التضامن العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع



أكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها لاتحاد المهندسين العرب وتوسيع المشاركة فيه على مختلف الأصعدة ومنح الفرصة كاملة لكل الأعضاء من النقابات والجمعيات والهيئات الهندسية العربية، مثمنة تجاوب أعضاء المجلس الأعلى مع مقترحات الكويت لتعزيز التضامن الهندسي المهني العربي.

وشاركت الجمعية في اجتماعات الدورة 79 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب والتي عقدت في القاهرة مؤخرا بوفد ترأسه رئيس الجمعية م.فيصل العتل وضم في عضويته كلا من نائب الرئيس م.محمد السبيعي، وأمين الصندوق م.علي الفيلكاوي، وأمين السر م.فهد العتيبي والأمين العام المساعد للاتحاد الهندسي الخليجي م.معجب العجمي.

وقال العتل خلال ختام المشاركة في الاجتماع في بيان صحافي: حرصنا على تأييد قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بمخاطبة رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين WFEO لإصدار بيان من المنظمة الدولية لوقف العدوان الصهيوني وفتح ممرات العبور لمرور المساعدات إلى أهلنا في غزة، مضيفا أن المهندسين في الكويت لم يتوانوا في دعوة الاتحادات أو المنظمات المهنية حول العالم لدعم فلسطين والتصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأضاف: من المقترحات التي حظيت بتأييدنا العمل على إنشاء هيئة عربية - هندسية لإعمار قطاع غزة يكون مركزها الأمانة العامة للاتحاد وتتولى الدعم والإسناد الهندسي والمالي لأهلنا في غزة وتقديم كل ما يمكن لتجاوز المحنة الإنسانية التي يمرون بها، لافتا إلى أن هذا الموقف نابع من ثبات الكويتيين على نصره قضية فلسطين وإقامة دولتها على أرضها.

وأشار إلى ترحيب وفد الكويت بقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالجانب المهني والتنظيمي وتطوير آليات الاعتماد الأكاديمي للجامعات والكليات الهندسية العربية، والاستفادة من خبرة الكويت في إنشاء لجنة التعليم الهندسي العربي، مؤكدا ترحيب المهندسين في الكويت باستضافة فعاليات اللجان الدائمة وأنشطة المجلس الأعلى وغيره من الهيئات الهندسية العربية وتعزيز العمل الهندسي المشترك وتطوير أنظمة مزاولة المهنة الهندسية وتوحيدها على النطاق العربي.