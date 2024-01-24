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أحمد المشعل الأداء الحكومي حريص على تذليل معوقات تنفيذ مشاريع الأشغال

1/24/2024 2:49:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل مع وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، جانبا من بعض مشاريع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وتم تقديم عرض مرئي من قبل المختصين في الجهاز عن بعض مشاريع «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري، متضمنة ملاحظات وتوصيات الجهاز بخصوص هذه المشاريع وعلى وجه الخصوص مشروع مطار الكويت الجديد والمياه المعالجة في مدينة صباح الأحمد السكنية وأعمال صيانة وإصلاح دروازة العبدالرزاق، بالإضافة إلى خطة إصلاح وصيانة الطرق الداخلية والسريعة.
وأكد الشيخ أحمد المشعل حرص الجهاز على التعاون مع وزارة الأشغال والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ مشاريع الوزارة.

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