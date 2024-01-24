أحمد المشعل الأداء الحكومي حريص على تذليل معوقات تنفيذ مشاريع الأشغال

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل مع وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، جانبا من بعض مشاريع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وتم تقديم عرض مرئي من قبل المختصين في الجهاز عن بعض مشاريع «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري، متضمنة ملاحظات وتوصيات الجهاز بخصوص هذه المشاريع وعلى وجه الخصوص مشروع مطار الكويت الجديد والمياه المعالجة في مدينة صباح الأحمد السكنية وأعمال صيانة وإصلاح دروازة العبدالرزاق، بالإضافة إلى خطة إصلاح وصيانة الطرق الداخلية والسريعة.
وأكد الشيخ أحمد المشعل حرص الجهاز على التعاون مع وزارة الأشغال والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ مشاريع الوزارة.
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