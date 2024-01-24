التجارة ضبط 2 5 طن تنباك ممضوغ

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية بضبط مستودع وشقة يحتويان على كمية كبيرة تعادل طنين ونصف الطن من مادة التنباك الممضوغ «المخدر» الممنوع عرضه وبيعه وتسويقه وتداوله حسب قرار وزارة التجارة.
وتم ضبط الممنوعات بعد عملية رصد وتحقق، حيث تم العثور على المواد المضبوطة مخزنة ومجهزة للتوزيع على المحال والبقالات والمقاهي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يذكر أن إدارة الرقابة التجارية خلال الفترة الأخيرة شهدت نقلة نوعية في الضبطيات وتنوع المخالفات.
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