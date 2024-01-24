وفد الإطفاء تفقد مشروع ستاد جابر المبارك في الصليبخات

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية في «الإطفاء» اللواء خالد عبدالله صباح أمس بزيارة ميدانية إلى مشروع ستاد جابر المبارك الحمد الصباح في منطقة الصليبخات يرافقه مدير إدارة المشاريع الحكومية العميد حسن محمد يوسف وبحضور مدير المشروع م.محمد إسحاق، وذلك لتفقد الاشتراطات الوقائية من قبل قطاع الوقاية بقوة الإطفاء العام تمهيدا لإصدار ترخيص الإطفاء.
وقال اللواء خالد عبدالله إن قوة الإطفاء العام تعمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص كفريق واحد من أجل تحقيق الأمن المجتمعي. حضر الزيارة التفقدية عدد من ضباط قوة الإطفاء العام وممثلي المكتب الهندسي والقائمين على المشروع.
الجدير بالذكر أن الزيارات التفقدية تأتي لمتابعة المنشآت والمباني وشروط السلامة والوقاية من الحريق خلال مراحل البناء إلى انتهاء المشروع.
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