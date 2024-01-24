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وفد الإطفاء تفقد مشروع ستاد جابر المبارك في الصليبخات

1/24/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية في «الإطفاء» اللواء خالد عبدالله صباح أمس بزيارة ميدانية إلى مشروع ستاد جابر المبارك الحمد الصباح في منطقة الصليبخات يرافقه مدير إدارة المشاريع الحكومية العميد حسن محمد يوسف وبحضور مدير المشروع م.محمد إسحاق، وذلك لتفقد الاشتراطات الوقائية من قبل قطاع الوقاية بقوة الإطفاء العام تمهيدا لإصدار ترخيص الإطفاء.
وقال اللواء خالد عبدالله إن قوة الإطفاء العام تعمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص كفريق واحد من أجل تحقيق الأمن المجتمعي. حضر الزيارة التفقدية عدد من ضباط قوة الإطفاء العام وممثلي المكتب الهندسي والقائمين على المشروع.
الجدير بالذكر أن الزيارات التفقدية تأتي لمتابعة المنشآت والمباني وشروط السلامة والوقاية من الحريق خلال مراحل البناء إلى انتهاء المشروع.

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