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رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي التقنيات الحديثة تسهم بتحسين كفاءة قطاعات الدولة

1/24/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الشيخ محمد الصباح أمس ان تطبيقات التقنية الحديثة قادرة على تحسين كفاءة الصناعات والقطاعات في الكويت وصولا إلى تعزيز التنافسية والتطور الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ محمد الصباح لـ «كونا» بمناسبة مشاركة الجمعية في ملتقى الذكاء الاصطناعي الذي أقيم في دبي الثلاثاء لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء وكيفية تمكينه للمؤسسات والحكومات في الاستخدام الصحيح وبشكل استراتيجي لزيادة الإنتاجية وإمكانية الوصول إلى المعلومات.
ولفت إلى دور الجمعية وأهميتها في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع والأفراد والمؤسسات في الكويت إذ تعمل الجمعية على تعزيز الوعي بفوائد التقنية وتطبيقاتها المختلفة في عدة مجالات منها الصناعة والطب والتعليم وغيرها، إضافة إلى تعزيز مهارات الشباب وتوفير الفرص لهم لتطبيقها في مشاريعهم وأعمالهم، مشيرا إلى رؤية الجمعية في تطوير استراتيجية وطنية بالمشاركة مع العديد من الجهات ذات العلاقة في البلاد هدفها تطبيق هذه التقنيات بمسؤولية وتوجيهها نحو التقدم المستدام وصولا إلى تحقيق تطور مجتمعي وتكنولوجي.
وأكد التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحققه التقنية على المجتمع والاقتصاد الكويتي من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ما قد يسهم في تعزيز التنافسية والابتكار في البلاد، مشيرا إلى عمل الجمعية الجاد على تحقيق رؤيتها في جعل الكويت مركزا رائدا في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.
وفيما يتعلق بالأفراد والمؤسسات قال الشيخ محمد الصباح إن الجمعية تعمل على توفير دورات تدريبية وورش عمل تطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي للمهتمين والمحترفين بهدف رفع مستوى الوعي والمهارات في هذا المجال وتعزيز قدراتهم على التطبيق العملي.
وعن ملتقى الذكاء الاصطناعي الذي انطلق بمشاركة جهات إماراتية ودولية أفاد بأن المشاركة في مثل هذه الفعاليات المتخصصة تأتي في إطار تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام ما ينعكس ذلك على تحسين بيئة العمل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية الأفراد.
يذكر أن جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء مشهرة رسميا بمقتضى قرار وزير الشؤون في نوفمبر الماضي وتهدف إلى تعزيز وتطوير فهم مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ودعم تطور تقنياته لتحقيق منافع كبيرة للمجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية البلاد التنموية.
كما تهدف إلى تنظيم فعاليات وندوات ومؤتمرات من شأنها التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعزيز دور الكويت في تبني وابتكار وتطوير تقنياته.

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