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تدشين تنفيذ اتفاقية التعاون بين هيئة العمل والتطبيقي بخصوص الاستقدام الذكي

1/24/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
في إطار تنفيذ المشروع التنموي «المنظومة المهنية للاستقدام الذكي» استقبلت م.رباب عبدالله العصيمي نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة م.سيد جلال الطبطبائي نائب المدير العام للتدريب، وذلك لمناقشة آلية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بهدف بدء تنفيذ الاختبارات المهنية للعمالة، وذلك للارتقاء بالمستوى المهاري لسوق العمل الكويتي، وتلك الاختبارات هي إحدى آليات الهيئة العامة للقوى العاملة لتمكين العمالة الوطنية وخلق فرص العمل، ومن ثم تعديل التركيبة السكانية للكويت.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة عليا بين الجهتين للإشراف على تنفيذ المشروع من خلال خطوات تنفيذية فاعلة، ومن مهام اللجنة الإشراف على 4 فرق تخصصية مشتركة بين الهيئتين لوضع آليات العمل التنفيذي للمشروع، وتم تكليف إدارة معايير سوق العمل بقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق للبدء بتنفيذ الاختبارات المهنية للقطاع الإنشائي بسوق العمل والذي يضم حوالي 400 ألف عامل وافد تقريبا.
في نهاية الاجتماع تقدمت م.رباب بالشكر لوفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحضور من الهيئة العامة للقوى العاملة.

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