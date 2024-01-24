الحجرف تسريع وتيرة توزيعات جنوب سعد العبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف صباح أمس عملية اجراء القرعة على الدفعة الـ 11 من الضاحية N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي إن وزير الإسكان اطلع على آلية القرعة والتي شملت توزيع 285 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 12/10/2004.
وذكرت المؤسسة أن الوزير وجه قياديي المؤسسة بتسريع وتيرة التوزيعات وطرح المناقصات الخاصة بأعمال البنية التحتية في المدينة تأكيدا على الالتزام بتعهداتها أمام المواطنين وتوفير الخدمات لهم بالتزامن مع تسليمهم أذونات البناء وفق الجدول الزمني المحدد. وأشاد الوزير بالشفافية التي تتبعها المؤسسة في استدعاء وتسليم وإجراء القرعة على القسائم بشكل علني أمام الحضور، إضافة إلى توافر فريق من الموظفين المختصين لمساعدة أصحاب الطلبات في اختيار مواقع القسائم، لافتة إلى أن وزير الإسكان استمع لملاحظات المواطنين، ودعا نحو تذليل أي معوقات تواجه المراجعين.
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