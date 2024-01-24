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الحجرف تسريع وتيرة توزيعات جنوب سعد العبدالله

1/24/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف صباح أمس عملية اجراء القرعة على الدفعة الـ 11 من الضاحية N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي إن وزير الإسكان اطلع على آلية القرعة والتي شملت توزيع 285 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 12/10/2004.
وذكرت المؤسسة أن الوزير وجه قياديي المؤسسة بتسريع وتيرة التوزيعات وطرح المناقصات الخاصة بأعمال البنية التحتية في المدينة تأكيدا على الالتزام بتعهداتها أمام المواطنين وتوفير الخدمات لهم بالتزامن مع تسليمهم أذونات البناء وفق الجدول الزمني المحدد. وأشاد الوزير بالشفافية التي تتبعها المؤسسة في استدعاء وتسليم وإجراء القرعة على القسائم بشكل علني أمام الحضور، إضافة إلى توافر فريق من الموظفين المختصين لمساعدة أصحاب الطلبات في اختيار مواقع القسائم، لافتة إلى أن وزير الإسكان استمع لملاحظات المواطنين، ودعا نحو تذليل أي معوقات تواجه المراجعين.

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