Thursday, 25 January 2024 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخريج 14 من الطلبة الضباط الكويتيين بكلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر

1/24/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت كلية «أحمد بن محمد» العسكرية في قطر بتخريج الدفعة الـ19 من الطلبة الضباط المرشحين بالكلية من بينهم 14 طالب ضابط من الحرس الوطني وذلك برعاية وحضور أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد.
وحضر الحفل سفيرنا لدى قطر خالد المطيري وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد العتيبي ومدير مديرية التدريب في الحرس الوطني العميد الركن صالح غنيم ورئيس فرع التأهيل العقيد الركن أحمد الحميدي إلى جانب عدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية العربية والاجنبية.
وهنأ الملحق العسكري الكويتي في قطر العميد الركن رائد السني في تصريح لـ«كونا» الخريجين على شرف الانضمام إلى صفوف الحرس الوطني ونقل لهم تحيات القيادة العسكرية وتمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في خدمة بلدهم الكويت.
وأشاد العميد الركن بأداء ومستوى الضباط الكويتيين خلال الدورة العسكرية وحصول اثنين منهم على المركز الأول، لافتا إلى أهمية الدورة في دعم وإمداد قطاعات الحرس الوطني بالعناصر البشرية المتخصصة علميا وفنيا.
وقال إن الضباط الكويتيين أظهروا طوال الدورة التزاما كبيرا بـ«الضبط والربط» وكذلك بتوجيهات القيادة العسكرية الكويتية، داعيا إياهم إلى الوفاء بالقسم ورسم صورة مشرفة عن الحرس الوطني وكذلك الاستفادة من المعلومات والتطبيقات الميدانية والعملية المقدمة في الدورة.
وأكد أن الضباط الكويتيين الذين يلتحقون بالدورات العسكرية الخارجية حريصون على التعلم ممن سبقوهم من قادتهم وزملائهم وأن يكونوا نموذجا يحتذى في رفع اسم الكويت عاليا وخدمة بلدهم في ميادين الشرف والرجولة والتدريبات العسكرية المتنوعة.
وأشاد الملحق العسكري الكويتي بالمستوى التقني والتطور الفني والاداري العالي الذي تتميز به كلية «أحمد بن محمد» العسكرية في مجال تدريب الضباط وتعزيز قدراتهم وتقديم المهارات الفنية والتكتيكية المتنوعة لهم.
وحصل الضابط الكويتي وليد علي إبراهيم على المركز الأول على الدول الشقيقة والصديقة والأول في تخصص نظم معلومات الحاسوب، كما حصل الضابط الكويتي سلطان علي الشمري على المركز الأول في تخصص الإدارة.

MENAFN24012024000130011022ID1107764448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث