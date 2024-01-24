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المديرون العامون لـالجمارك في دول التعاون تسريع تشغيل مشاريع مركز المعلومات الجمركي

1/24/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان الاجتماع السادس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، والذي ترأس خلاله وفد الكويت المشارك في مقر الأمانة العامة لدول المجلس التعاون بالرياض، وذلك استكمالا لجهود وتعاون المديرين العامين للجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات والسياسات الجمركية في الدول الاعضاء ورقمنة العمل الجمركي المشترك وإشرافهم المباشر على تنفيذ الخطة التنفيذية المقررة وفق البرنامج الزمنى لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأكد الشرهان على الطلب من كل مديري عام الجمارك التسريع في تشغيل المشاريع الرئيسية المرتبطة بالاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي للتكامل التقني بين أنظمة الهيئة وادارات الجمارك بالدول الأعضاء، حيث تم إقرار استقلالية الهيئة وممارسة مهامها وفق نظامها الداخلي.
ومن ناحية أخرى، تم الاتفاق على وضع التدابير الاحترازية للحد من الاتجار غير المشروع للتبغ ومشتقاته.
وأضاف الشرهان ان الإدارة العامة للجمارك وضعت خطة لتنظيم ورش عمل لكل شركاء العمل والجمهور، وذلك للتعريف بجميع البرامج والإجراءات المستحدثة، والتي ستطبق بشكل موحد على مستوى دول الخليج مثل دليل الأحكام المسبقة والمشغل الاقتصادي المعتمد وبطاقات العبور «تير» والدليل الموحد للاجراءات الجمركية والدليل الاجرائي والفني بتحويل الرسوم آليا ومعالجة قضايا التبادل التجاري وتعديلات التعريفة الجمركية الموحدة وإجراءات البريد السريع والشحنات الشخصية، ساعين للتعاون الجاد مع كل المتعاملين وحرصا على تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي مع دول المجلس.

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