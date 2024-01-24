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تزكية الكويت لرئاسة اللجنة العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

1/24/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) زكّت اللجنة العربية المؤقتة لبحث إجراءات وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني دولة الكويت لرئاسة اللجنة التي جاء تشكيلها بناء على قرار الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية الاثنين الماضي.
وقال المندوب الدائم لدولة الكويت السفير طلال المطيري في تصريح لـ«كونا» إن اللجنة المشكلة مكلفة بدراسة الاجراءات التي يمكن القيام بها على المستويات القانونية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية تفعيلا لقرار الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين الأول من أمس الأول الاثنين بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأضاف المطيري ان هذه التزكية من الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعكس مدى التقدير العربي لدور الكويت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، موضحا أن مهام اللجنة هي تحضير قائمة بالإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية والديبلوماسية التي يمكن للدول العربية أن تتخذها لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين فورا بالإضافة إلى منع التهجير القسري للشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة إن دولة فلسطين تقدمت إلى اللجنة بمجموعة من المقترحات بالإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية لوقف العدوان، مضيفا ان كل دولة تتخذ من الاجراءات ما يناسبها وفق قرارها السيادي.
وأكد العكلوك أن الجامعة العربية بدولها الأعضاء أمام تحد من نوع مختلف وهو أن نتجاوز موضوع الإدانات والمطالبات والمناشدات إلى القيام بالفعل وعدم الاكتفاء بالبيانات.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد طالب في قرار أصدره في دورته غير العادية الاثنين الماضي بناء على طلب فلسطين بتشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة للجامعة العربية لبحث وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وبحسب القرار، فإن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير في غضون أسبوع بشأن الإجراءات والخطوات للرد على استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين على أن يتم تعميم التقرير على الدول الأعضاء بعد اعتماده.

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