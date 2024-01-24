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إشادة فلسطينية بمساعدات الكويت لغزة

1/24/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، أن المساعدات الكويتية من أهم المساعدات التي يتلقاها الشعب الفلسطيني.
وقال البرغوثي في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير إن «الهلال الأحمر» سعت ولاتزال تسعى جاهدة لوصول مساعداتها إلى كل المتضررين في فلسطين لاسيما في قطاع غزة الذي يتعرض لتدمير شامل من الكيان الصهيوني.
وذكر أن الدمار في قطاع غزة طال ما يقارب 70% من المنازل والأبراج السكنية ودور العبادة والمراكز الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن العديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة مثل مستشفى الشفاء والميداني الأردني والمعمداني والصداقة التركي والعيون الدولي، وما بقي منها بات مهددا بالتوقف.
وعلى صعيد عمل جميعة الإغاثة الفلسطينية، أوضح أن الجمعية تعمل على تقديم خدماتها الصحية والوقائية من خلال 28 مركزا صحيا في الضفة الغربية وغزة كما تعمل في 500 قرية ومخيم ومدينة لخدمة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، وعملت على تدريب وتخريج 46 ألف مسعف منهم 2000 مسعف متطوع.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير على موقف الكويت الثابت قيادة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، مبينا أن المساعدات العاجلة تأتي تأكيدا على هذا الموقف الراسخ.

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