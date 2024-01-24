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السعودية وجورجيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي

1/24/2024 2:43:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 1 (كونا) -- وقع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي بمقر الوزارة في الرياض.
ووفقا للبيان فإن الجانبين بحثا الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعرضا علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. (النهاية)

ع ش / ن س ع




MENAFN24012024000071011013ID1107764370

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