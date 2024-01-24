السعودية وجورجيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 1 (كونا) -- وقع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي بمقر الوزارة في الرياض.
ووفقا للبيان فإن الجانبين بحثا الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعرضا علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. (النهاية)
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