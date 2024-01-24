Thursday, 25 January 2024 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيطاليا: خلاف بين أطراف الحكومة حول جدوى تسليح أوكرانيا وفرص انتصارها

1/24/2024 2:43:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 24 - 1 (كونا) -- برز خلاف في صفوف الائتلاف الحكومي الايطالي اليوم الأربعاء حول الدعم العسكري لأوكرانيا بتشكيك ثاني أحزاب الحكومة في جدوى مواصلة تسليح كييف وفي قدرتها على حسم الحرب.
جاء ذلك في وثيقة (جدول أعمال) قدمها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب (الرابطة) في مجلس الشيوخ ماسيميليانو روميو خلال النقاش البرلماني لمرسوم قانون بشأن (تمديد التفويض بتزويد أوكرانيا بوسائل ومواد ومعدات عسكرية).
وطالبت الوثيقة الحكومة بالالتزام "بتقديم مبادرة ملموسة وعاجلة إلى الهيئات الأوروبية المختصة تهدف إلى تقديم مسار دبلوماسي من أجل التوصل إلى حل سريع للصراع" في أوكرانيا وذلك انطلاقا من عدم قدرة أي من طرفي الحرب الأوكرانية الروسية على الحسم العسكري.
وشددت على ضرورة "وضع رؤية للكيفية التي ستنتهي بها الحرب بعد أن بينت الشهور ال23 من القتال عدم قدرة أي من الطرفين على تحقيق نصر عسكري حاسم على الآخر" معتبرة استمرار القتال سيناريو "يخاطر بأن يزداد تعقيدا على المدى القصير".
وسلطت وثيقة (جدول الأعمال) الضوء أيضا على أن "المساعدة الأمريكية لأوكرانيا - التي تجاوزت 44 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي - متوقفة بسبب نقص التمويل".
ولفتت إلى أن " الرأي العام في إيطاليا لم يعد يدعم بشكل كامل المساعدات العسكرية لدعم الجيش الأوكراني وانه يأمل في التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي للصراع".
ولا تغير هذه الخطوة من قبل حزب الرابطة من موقف ايطاليا الداعم لمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها لكنها تكشف بشكل رسمي للمرة الأولى عن تمايز موقف حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني عن موقف رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إزاء الحرب في أوكرانيا. (النهاية)

م ن / أ م س



MENAFN24012024000071011013ID1107764369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث