إيطاليا: خلاف بين أطراف الحكومة حول جدوى تسليح أوكرانيا وفرص انتصارها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 24 - 1 (كونا) -- برز خلاف في صفوف الائتلاف الحكومي الايطالي اليوم الأربعاء حول الدعم العسكري لأوكرانيا بتشكيك ثاني أحزاب الحكومة في جدوى مواصلة تسليح كييف وفي قدرتها على حسم الحرب.
جاء ذلك في وثيقة (جدول أعمال) قدمها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب (الرابطة) في مجلس الشيوخ ماسيميليانو روميو خلال النقاش البرلماني لمرسوم قانون بشأن (تمديد التفويض بتزويد أوكرانيا بوسائل ومواد ومعدات عسكرية).
وطالبت الوثيقة الحكومة بالالتزام "بتقديم مبادرة ملموسة وعاجلة إلى الهيئات الأوروبية المختصة تهدف إلى تقديم مسار دبلوماسي من أجل التوصل إلى حل سريع للصراع" في أوكرانيا وذلك انطلاقا من عدم قدرة أي من طرفي الحرب الأوكرانية الروسية على الحسم العسكري.
وشددت على ضرورة "وضع رؤية للكيفية التي ستنتهي بها الحرب بعد أن بينت الشهور ال23 من القتال عدم قدرة أي من الطرفين على تحقيق نصر عسكري حاسم على الآخر" معتبرة استمرار القتال سيناريو "يخاطر بأن يزداد تعقيدا على المدى القصير".
وسلطت وثيقة (جدول الأعمال) الضوء أيضا على أن "المساعدة الأمريكية لأوكرانيا - التي تجاوزت 44 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي - متوقفة بسبب نقص التمويل".
ولفتت إلى أن " الرأي العام في إيطاليا لم يعد يدعم بشكل كامل المساعدات العسكرية لدعم الجيش الأوكراني وانه يأمل في التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي للصراع".
ولا تغير هذه الخطوة من قبل حزب الرابطة من موقف ايطاليا الداعم لمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها لكنها تكشف بشكل رسمي للمرة الأولى عن تمايز موقف حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني عن موقف رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إزاء الحرب في أوكرانيا. (النهاية)
م ن / أ م س
MENAFN24012024000071011013ID1107764369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.