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مسؤول سعودي: القمة العالمية للحوكمة فرصة لتشكيل مستقبل حوكمة المنظمات

1/24/2024 2:43:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 1 (كونا) -- قال المدير العام للحوكمة والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي الدكتور سلطان السجان اليوم الاربعاء إن القمة العالمية للحوكمة فرصة لتشكيل مستقبل حوكمة المنظمات.
واضاف السجان في كلمته خلال القمة العالمية للحوكمة 2024 المنعقدة في الرياض لمدة يومين "ان قمة الحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال فرصة لتبادل الخبرات في سبيل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة في مجال الحوكمة".
وأفاد بأن الهدف من القمة بناء وتوطيد علاقات العمل عبر استكشاف التكنولوجيا والرؤى خاصة الاتجاهات التي تصوغ مستقبل إدارة المؤسسات والمشاريع والاستفادة من نصائح الخبراء.
وناقش خبراء الحوكمة ومجموعة من المديرين التنفيذيين على مستوى العالم في اليوم الاول من القمة آراءهم حول أحدث التوجهات في إدارة أعمال المؤسسات والمشاريع والتحديات ذات الصلة بالحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال التي تواجهها المؤسسات الكبرى اليوم والحلول المصممة لتمكين المؤسسات من تحقيق مستوى أعلى من الأداء والمواءمة في الأولويات الحاسمة.
وتناولوا الرؤى الاستراتيجية للحوكمة وأفضل الممارسات والنصائح بشأن تنفيذ الاستراتيجيات وقياس الأداء وتحسينه والتحول الرقمي للأعمال.
وتعد القمة العالمية للحوكمة التي تستضيفها مؤسسة (كوربوريتر) القمة الكبرى من نوعها عالميا في مجال الحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال وتتمحور حول موضوع (الحوكمة المتكاملة مع الأداء والاستراتيجية).
وستتضمن القمة عددا من العروض التقديمية الرئيسة وحلقات النقاش واجتماعات مغلقة بدعوات خاصة لكبار الشخصيات لتقديم رؤى متخصصة تتمحور حول مستقبل الإدارة الفعالة للمؤسسات والمشروعات. (النهاية)

خ ن ش / أ م س



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