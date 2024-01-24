مسؤول سعودي: القمة العالمية للحوكمة فرصة لتشكيل مستقبل حوكمة المنظمات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 1 (كونا) -- قال المدير العام للحوكمة والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي الدكتور سلطان السجان اليوم الاربعاء إن القمة العالمية للحوكمة فرصة لتشكيل مستقبل حوكمة المنظمات.
واضاف السجان في كلمته خلال القمة العالمية للحوكمة 2024 المنعقدة في الرياض لمدة يومين "ان قمة الحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال فرصة لتبادل الخبرات في سبيل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة في مجال الحوكمة".
وأفاد بأن الهدف من القمة بناء وتوطيد علاقات العمل عبر استكشاف التكنولوجيا والرؤى خاصة الاتجاهات التي تصوغ مستقبل إدارة المؤسسات والمشاريع والاستفادة من نصائح الخبراء.
وناقش خبراء الحوكمة ومجموعة من المديرين التنفيذيين على مستوى العالم في اليوم الاول من القمة آراءهم حول أحدث التوجهات في إدارة أعمال المؤسسات والمشاريع والتحديات ذات الصلة بالحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال التي تواجهها المؤسسات الكبرى اليوم والحلول المصممة لتمكين المؤسسات من تحقيق مستوى أعلى من الأداء والمواءمة في الأولويات الحاسمة.
وتناولوا الرؤى الاستراتيجية للحوكمة وأفضل الممارسات والنصائح بشأن تنفيذ الاستراتيجيات وقياس الأداء وتحسينه والتحول الرقمي للأعمال.
وتعد القمة العالمية للحوكمة التي تستضيفها مؤسسة (كوربوريتر) القمة الكبرى من نوعها عالميا في مجال الحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال وتتمحور حول موضوع (الحوكمة المتكاملة مع الأداء والاستراتيجية).
وستتضمن القمة عددا من العروض التقديمية الرئيسة وحلقات النقاش واجتماعات مغلقة بدعوات خاصة لكبار الشخصيات لتقديم رؤى متخصصة تتمحور حول مستقبل الإدارة الفعالة للمؤسسات والمشروعات. (النهاية)
خ ن ش / أ م س
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