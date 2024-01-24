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الرئيس المصري: قلة دخول المساعدات إلى غزة بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

1/24/2024 2:43:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 1 (كونا) -- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء إن "معبر رفح البري مفتوح على مدار 24 ساعة أسبوعيا إلا أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تتم هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
وأضاف الرئيس السيسي في كلمة خلال احتفال عيد الشرطة المصرية ال72 "أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تعد جزءا من ممارسة الضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن حجم الناقلات التي كانت تدخل إلى غزة يوميا قبل العدوان الإسرائيلي كان يقدر بنحو 600 شاحنة فيما بلغ أقصى عدد للشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع نحو 220 شاحنة خلال اليومين الماضيين.
ولفت إلى المشاهد القاسية في قطاع غزة على خلفية استشهاد 25 ألفا من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال إضافة إلى أكثر من 60 ألف مصاب وتدمير كامل للقطاع.
وفي السياق ذاته قال الرئيس السيسي "إننا نواصل دورنا في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
وأكد أن موقف مصر من التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في غزة واضح منذ البداية وقائم على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر والوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني وهو "دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
وأضاف الرئيس السيسي أن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها لا تتحمله القيادة أو الحكومة فقط وإنما يتحمله كل أفراد الشعب مشيرا إلى أن كل الشعب المصري مسؤول عن أمن البلاد ومستقبلها واستقرارها وتقدمها.
وحول الضغوط الاقتصادية أوضح الرئيس السيسي "انه يدرك حجم المعاناة والضغوط في مصر مقدرا صلابة المواطن المصري في ظل ظروف صعبة وأسعار غالية".
وأشار إلى أن كل هذه التكاليف أثرت بالتأكيد على الاقتصاد المصري مضيفا أن الحوار الوطني سيستمر بمناقشة الأوضاع الاقتصادية بشكل أعمق وأشمل للعمل على مواجهة التحديات.
وحول التكاليف التي تكبدتها مصر لمواجهة الإرهاب قال الرئيس السيسي "إنها تقدر ب120 مليار دولار مشيرا الى أن مصر خسرت اكثر من 450 مليار دولار في أحداث 2011 و2012 و2013".
وشدد على أن الدولة المصرية واجهت الإرهاب بكل أشكاله بتضحيات رجال الشرطة والجيش وفئات أخرى من المجتمع للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن "الدولة المصرية تحتاج ما يقارب من ثلاثة مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري من قمح وذرة وزيت وفول صويا ووقود وكهرباء" موضحا أن محطات الكهرباء وحدها تحتاج إلى غاز بما يقرب من مليار دولار شهريا.
وذكر أن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة الشعب المصري التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساسا متينا يساعدنا على عبور التحديات الحالية. (النهاية)

ع ف ف / أ ب غ



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