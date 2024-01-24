وزير الخارجية اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى التعاطي الجاد مع عنف الحوثيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 24 - 1 (كونا) -- دعا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى "التعاطي الجاد مع ميليشيات الحوثي لتبنيها العنف والإرهاب نهجا لتقويض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى في لقاءات منفصلة عقدها بن مبارك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والسفير الأمريكي ستيفن فاجن والسفير الإماراتي محمد الزعابي بحث خلالها مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب وتأثيرها على الشعب اليمني.
وأشار بن مبارك إلى أن "الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية أدت إلى تقليص الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين وتهدد بنقص إمدادات المواد الغذائية وهو ما يزيد من معاناة اليمنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية".
ولفت بن مبارك إلى التصعيد الحوثي والتهديد باستهداف طائرات الأمم المتحدة المتجهة إلى محافظة مأرب والطائرات القادمة لنقل العالقين اليمنيين من مدينة بورتسودان إلى مطار المخا بمحافظة تعز وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني في اليمن.
وجدد تأكيد دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.
وشدد على أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها لفرض الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
MENAFN24012024000071011013ID1107764365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.