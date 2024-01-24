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وزير الخارجية اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى التعاطي الجاد مع عنف الحوثيين

1/24/2024 2:43:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 24 - 1 (كونا) -- دعا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى "التعاطي الجاد مع ميليشيات الحوثي لتبنيها العنف والإرهاب نهجا لتقويض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى في لقاءات منفصلة عقدها بن مبارك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والسفير الأمريكي ستيفن فاجن والسفير الإماراتي محمد الزعابي بحث خلالها مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب وتأثيرها على الشعب اليمني.
وأشار بن مبارك إلى أن "الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية أدت إلى تقليص الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين وتهدد بنقص إمدادات المواد الغذائية وهو ما يزيد من معاناة اليمنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية".
ولفت بن مبارك إلى التصعيد الحوثي والتهديد باستهداف طائرات الأمم المتحدة المتجهة إلى محافظة مأرب والطائرات القادمة لنقل العالقين اليمنيين من مدينة بورتسودان إلى مطار المخا بمحافظة تعز وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني في اليمن.
وجدد تأكيد دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.
وشدد على أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها لفرض الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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