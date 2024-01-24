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افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة

1/24/2024 2:43:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 1 (كونا) -- افتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة) بمشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة.
وقال مدبولي في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري إن هذا الحدث هو أحد أهم الجسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية كما يمثل امتدادا للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارف.
وأكد حرص مصر على رعاية المعرض الذي يقام خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل وتوفير كل السبل التي تضمن التنظيم الجيد له لأداء رسالته في ترسيخ ريادة مصر الثقافية.
واضاف البيان أن مدبولي تفقد جانبا كبيرا من قاعات المعرض وزار عددا من دور النشر للتعرف على محتوياتها والفعاليات التي تقدمها واستمع الى شرح وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني حول برنامج المعرض الذي يتضمن 550 فعالية.
ونقل البيان عن الكيلاني قولها إن "المعرض أسهم في بناء فكر أجيال وأجيال فهذه الدورة نتطلع أن تكون متفردة بهويتها وعلامة فارقة في تاريخ المعرض حيث بذل الكثير من الجهد لإقامته وسخرت الدولة كافة الإمكانات لدعمه". (النهاية)

ع ف ف / ر س



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