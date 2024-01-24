افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 1 (كونا) -- افتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة) بمشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة.
وقال مدبولي في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري إن هذا الحدث هو أحد أهم الجسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية كما يمثل امتدادا للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارف.
وأكد حرص مصر على رعاية المعرض الذي يقام خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل وتوفير كل السبل التي تضمن التنظيم الجيد له لأداء رسالته في ترسيخ ريادة مصر الثقافية.
واضاف البيان أن مدبولي تفقد جانبا كبيرا من قاعات المعرض وزار عددا من دور النشر للتعرف على محتوياتها والفعاليات التي تقدمها واستمع الى شرح وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني حول برنامج المعرض الذي يتضمن 550 فعالية.
ونقل البيان عن الكيلاني قولها إن "المعرض أسهم في بناء فكر أجيال وأجيال فهذه الدورة نتطلع أن تكون متفردة بهويتها وعلامة فارقة في تاريخ المعرض حيث بذل الكثير من الجهد لإقامته وسخرت الدولة كافة الإمكانات لدعمه". (النهاية)
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