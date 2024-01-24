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منظمة السياحة العالمية تغير اسمها إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة

1/24/2024 2:43:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن تغيير اسمها إلى "منظمة الأمم المتحدة للسياحة" (UN Tourism).
وقالت المنظمة في بيان لها إنها مع الاسم الجديد ستدخل عهدا جديدا وبشعار جديد هو "الأمم المتحدة للسياحة" كي توطد مركزها بوصفها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في السياحة والرائدة العالمية للسياحة في سبيل التنمية وتعزيز التحول الاجتماعي والاقتصادي حرصا على أن يكون "الناس والكوكب" دائما في الصدارة.
وأضاف البيان أنه جرى وضع صيغة جديدة للشعار تتماشى بسلاسة مع مهمة "الأمم المتحدة للسياحة" وأولوياتها الرئيسية التي تتمحور في ثلاث رسائل رئيسية هي الأمم المتحدة كمنظمة عالمية ومفهوم الربط بين الناس حول العالم ومفهوم الاستباقية والحركة.
وأوضح البيان أن أولويات "الأمم المتحدة للسياحة" تركز على تشجيع السياحة من أجل التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها العالمية ال 17 عشر كما تشجع التعليم الجيد وتدعم الوظائف اللائقة في القطاع وتعزز الابتكار وتسرع العمل المناخي في مجال السياحة والاستدامة.
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة زراب بولوليكاشفيلي القول "يحتاج قطاع السياحة مع تقدم المجتمع مثله مثل العديد من القطاعات الأخرى إلى التحول ليكون حافزا للازدهار على نطاق عالمي" مؤكدا أن "تعزيز رفاهية الافراد وحماية البيئة الطبيعية وتحفيز التقدم الاقتصادي وتعزيز الوئام الدولي التي هي الاهداف الرئيسية ل (الأمم المتحدة للسياحة)".
وقال البيان إن تغيير الشعار لا يقتصر فقط على الكلمات والرسائل ولكن يمتد إلى الخطاب المرئي الذي أعيد ابتكاره لافتا إلى ان الشعار الجديد ل "الأمم المتحدة للسياحة" هو "التقريب بين أنحاء العالم" في الوقت الذي أكد فيه ان اعتماد الشعار الجديد سيكون تدريجيا في جميع نقاط الاتصال السياحية التابعة للأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويأتي هذا الاسم الجديد تزامنا مع انطلاق المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2024) في العاصمة الإسبانية مدريد.
وتضم منظمة الأمم المتحدة للسياحة التي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد في عضويتها 160 دولة ومئات من شركات القطاع الخاص ولها مكتب إقليمي في مدينة نارا باليابان يغطي آسيا والمحيط الهادئ وآخر في العاصمة السعودية الرياض لتغطية الشرق الأوسط فضلا عن مكاتب إقليمية لها في أمريكا اللاتينية وآخر في لإفريقيا في المغرب. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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