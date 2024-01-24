منظمة السياحة العالمية تغير اسمها إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن تغيير اسمها إلى "منظمة الأمم المتحدة للسياحة" (UN Tourism).
وقالت المنظمة في بيان لها إنها مع الاسم الجديد ستدخل عهدا جديدا وبشعار جديد هو "الأمم المتحدة للسياحة" كي توطد مركزها بوصفها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في السياحة والرائدة العالمية للسياحة في سبيل التنمية وتعزيز التحول الاجتماعي والاقتصادي حرصا على أن يكون "الناس والكوكب" دائما في الصدارة.
وأضاف البيان أنه جرى وضع صيغة جديدة للشعار تتماشى بسلاسة مع مهمة "الأمم المتحدة للسياحة" وأولوياتها الرئيسية التي تتمحور في ثلاث رسائل رئيسية هي الأمم المتحدة كمنظمة عالمية ومفهوم الربط بين الناس حول العالم ومفهوم الاستباقية والحركة.
وأوضح البيان أن أولويات "الأمم المتحدة للسياحة" تركز على تشجيع السياحة من أجل التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها العالمية ال 17 عشر كما تشجع التعليم الجيد وتدعم الوظائف اللائقة في القطاع وتعزز الابتكار وتسرع العمل المناخي في مجال السياحة والاستدامة.
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة زراب بولوليكاشفيلي القول "يحتاج قطاع السياحة مع تقدم المجتمع مثله مثل العديد من القطاعات الأخرى إلى التحول ليكون حافزا للازدهار على نطاق عالمي" مؤكدا أن "تعزيز رفاهية الافراد وحماية البيئة الطبيعية وتحفيز التقدم الاقتصادي وتعزيز الوئام الدولي التي هي الاهداف الرئيسية ل (الأمم المتحدة للسياحة)".
وقال البيان إن تغيير الشعار لا يقتصر فقط على الكلمات والرسائل ولكن يمتد إلى الخطاب المرئي الذي أعيد ابتكاره لافتا إلى ان الشعار الجديد ل "الأمم المتحدة للسياحة" هو "التقريب بين أنحاء العالم" في الوقت الذي أكد فيه ان اعتماد الشعار الجديد سيكون تدريجيا في جميع نقاط الاتصال السياحية التابعة للأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويأتي هذا الاسم الجديد تزامنا مع انطلاق المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2024) في العاصمة الإسبانية مدريد.
وتضم منظمة الأمم المتحدة للسياحة التي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد في عضويتها 160 دولة ومئات من شركات القطاع الخاص ولها مكتب إقليمي في مدينة نارا باليابان يغطي آسيا والمحيط الهادئ وآخر في العاصمة السعودية الرياض لتغطية الشرق الأوسط فضلا عن مكاتب إقليمية لها في أمريكا اللاتينية وآخر في لإفريقيا في المغرب. (النهاية)
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