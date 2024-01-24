العراق يعلن تسلمه رسالة مهمة من الولايات المتحدة ويعد بدراستها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 24 - 1 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الأربعاء أن سفيرة الولايات المتحدة في بغداد إلينا رومانوسكي سلمت وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "رسالة مهمة" من حكومة الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان مقتضب لها أن "الرسالة ستدرس من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريبا".
ولم يكشف البيان العراقي عن فحوى الرسالة الأمريكية ولا عن محاورها الرئيسية، غير أنها تأتي في وقت تزايدت فيه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقرات التحالف الدولي في العراق وبعد ساعات من قصف أمريكي على مواقع ميليشيات عراقية في بابل والأنبار قوبل بتنديد عراقي.
ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة باتفاقية إطار استراتيجي فيما تقود الولايات المتحدة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في العراق. (النهاية)
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