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العراق يعلن تسلمه رسالة مهمة من الولايات المتحدة ويعد بدراستها

1/24/2024 2:43:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 24 - 1 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الأربعاء أن سفيرة الولايات المتحدة في بغداد إلينا رومانوسكي سلمت وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "رسالة مهمة" من حكومة الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان مقتضب لها أن "الرسالة ستدرس من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريبا".
ولم يكشف البيان العراقي عن فحوى الرسالة الأمريكية ولا عن محاورها الرئيسية، غير أنها تأتي في وقت تزايدت فيه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقرات التحالف الدولي في العراق وبعد ساعات من قصف أمريكي على مواقع ميليشيات عراقية في بابل والأنبار قوبل بتنديد عراقي.
ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة باتفاقية إطار استراتيجي فيما تقود الولايات المتحدة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في العراق. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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