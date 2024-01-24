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الخريجي يشارك في جلسة المناقشة المفتوحة بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن - جريدة الوطن السعودية

1/24/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في جلسة المناقشة المفتوحة بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن، في مدينة نيويورك بالأمم المتحدة.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً أكد فيها على تفاقم الأوضاع وتصاعد التوتر في غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وتواصل سقوط الضحايا بسبب القصف العشوائي الواسع لآلة الحرب الإسرائيلية، والاعداد في تصاعدٍ مستمر ولابد أن لاتمر هذه المأساة دون تحرك جاد لإنهائها وخطوات ملموسة لإيقاف القتل بحق المدنيين العزل في غزة.
وأشار الخريجي أن هذه الحرب واضحة للعالم وأن آثارها هي مسؤولية مشتركة، مؤكداً أن المملكة حذرت من اتساع النزاع وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأولويتنا بكل وضوح رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين، وماشهدته منطقة البحر الأحمر والجمهورية اليمنية من عمليات عسكرية مدعاة للقلق.
كما أكد نائب وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار وعلى السلم والأمن الدوليين والوصول إلى حل عادل ومستدام.
وقال الخريجي إننا نرفض بشدة ربط هذه الحرب بذريعة الدفاع عن النفس، كما نرفض التهجير القسري لسكان غزة، ومايحدث هو استهانة غير مقبولة لحياة الإنسان الفلسطيني مما يجعلها عرضةً لتكرار العنف بشكل دوري دون وجود استعداد إيجابي في الأفق القريب.
وجدد نائب وزير الخارجية أن المملكة ستبقى تنشد السلام وترعاه مسخرةً جهودها لكل مامن شأنه لإحلال السلام والأمن في المنطقة، كما ترفض المملكة رفضاً قاطعاً لانتهاكات القانون الدولي والإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، ونطالب من المجلس اتخاد موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وإنهاء هذه المعاناة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بما يضمن حقوق وكرامة شعبها.
حضر إلى جانب الخريجي، نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد العتيق، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

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