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25700 شهيد في غزة بعد مرور 110 أيام على الحرب - جريدة الوطن السعودية

1/24/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 110 على التوالي إلى 25700 شهيدٍ، والجرحى إلى 63740 معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 210 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 386 خلال الساعات الـ 24 الماضية، معظمهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء العدوان الذي طال كافة أحياء المدينة، لافتة إلى أن فرق الإسعاف باتت عاجزة عن الوصول للشهداء والجرحى بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

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