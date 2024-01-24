25700 شهيد في غزة بعد مرور 110 أيام على الحرب - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 110 على التوالي إلى 25700 شهيدٍ، والجرحى إلى 63740 معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 210 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 386 خلال الساعات الـ 24 الماضية، معظمهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء العدوان الذي طال كافة أحياء المدينة، لافتة إلى أن فرق الإسعاف باتت عاجزة عن الوصول للشهداء والجرحى بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.
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