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بلومبيرج: إيران تزود الجيش السوداني بالمسيرات - جريدة الوطن السعودية

1/24/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وكالة "بلومبيرج" تقريرا قالت فيه، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تذكر أسماءهم، أن "إيران زودت الجيش السوداني بطائرات مقاتلة بدون طيار، لتدخل إيران طرفا بالوكالة في حرب أهلية كارثية يغذيها وكلاء حريصون على الوصول إلى البحر الأحمر".
وقالت الوكالة إن تدخل إيران في الصراع السوداني المستمر حدث منذ 9 أشهر وذلك إلى جانب الجيش، الذي فقد مساحات واسعة من الأراضي لصالح مجموعة شبه عسكرية، وما يزيد من المخاطر بالنسبة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا أنها على وشك المجاعة.
كما يسلط التخل الإيراني الضوء على أهمية ساحل السودان على البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 400 ميل، حيث تتنافس دول مثل الصين وروسيا وتركيا من أجل الوصول إليه.
والشهر الماضي، زار وفد من المسؤولين السودانيين إيران في مهمة لشراء طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وذلك بعد انتهاء حظر تجارة الأسلحة المفروض على طهران من الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة أن الهدف الرئيسي للوفد السوداني كان التدريب على تشغيل واستخدام الطائرات المسيرة التي يعتقد أنه تم استخدامها في حرب روسيا على أوكرانيا، حيث استخدمت روسيا المئات من طائرات "كاميكازي" الإيرانية المسيرة ضد البنية التحتية والأهداف المدنية في أوكرانيا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن رصد طائرة مسيرة إيرانية تحلق فوق السودان. وهذه الطائرة المسيرة هي جزء من مبادرة أوسع للحرس الثوري الإيراني لبيع الطائرات المسيرة إلى السودان، بهدف تعزيز نفوذه في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم السودان أيضا سلسلة "مهاجر" من الطائرات المسيرة، بما في ذلك "مهاجر-2"، و"مهاجر-4"، و"مهاجر-6"، مما يدل على اهتمام الخرطوم بتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة.

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