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التحالف يفند ادعاءات استهداف جوي على منطقة البدوة العليا في الحديدة - جريدة الوطن السعودية

1/24/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء باستهداف جوي على (منطقة سكنية) بمنطقة (البدوة العليا) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) (06 /12/ 2021م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بتاريخ (06 / 12 / 2021م) عند الساعة (5:00) مساءً أصيب رجل وطفلان نتيجة لاستهداف جوي على (منطقة سكنية) بمنطقة (البدوة العليا) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية (زبيد) تقع في الجزء الجنوبي من محافظة (الحديدة)، ولم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع الادعاء.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (06 /12/ 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (05 / 12 / 2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
2. بتاريخ (07 / 12 / 2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة سكنية) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (06 / 12 / 2021 م) كما ورد بالادعاء.

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