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التحالف يفند ادعاءات استهداف وحدة النظير الصحية في صعدة - جريدة الوطن السعودية

1/24/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (وحدة النظير الصحية) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (01 / 07 / 2015م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في المصادر المفتوحة للتقرير الصادر بتاريخ (مارس 2020م) من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، أنه بتاريخ (01 / 07 / 2015م) استهدفت طائرة التحالف (وحدة النظير الصحية) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة)، مما أدى إلى تدمير الوحدة الصحية بالكامل وإصابة أحد المدنيين.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، الموقع الالكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مركز النظير الصحي) يقع داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة (النظير) في مديرية (رازح) بالجزء الغربي من محافظة (صعدة)، وهو مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالفNSL) ).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (01 / 07 / 2015 م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (900) متر عن (مركز النظير الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلة أصابت الهدف العسكري وكانت دقيقة ومباشرة. قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع (الهدف العسكري) وتبين التالي:
1. يبعد الهدف العسكري مسافة (900) متر عن موقع الادعاء.
2. وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (30 / 6 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (النظير).
2. بتاريخ (02 / 7 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (النظير).
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع (مركز النظير الصحي) بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين التالي:
1. يتكون (مركز النظير الصحي) من مبنى وملحقاته داخل سور.
2. لا يوجد آثار استهداف جوي على (مركز النظير الصحي). بحث الفريق المشترك بالمصادر المفتوحة ولم يتمكن من العثور على أي معلومات عن استهداف (مركز النظير الصحي).
بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. عدم توافق موقع (مركز النظير الصحي) مع موقع الهدف العسكري، حيث يبعد (مركز النظير الصحي) عن الهدف العسكري مسافة (900) متر، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنبلة.
2. ورد بالادعاء تعرض (مركز النظير الصحي) للتدمير بالكامل، بينما الصور الفضائية بعد التاريخ الوارد بالادعاء تبين سلامة المركز. في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مركز النظير الصحي) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (01 / 07 / 2015م)، كما ورد بالادعاء.

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