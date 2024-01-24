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إيداع 965 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني لشهر يناير 2024

1/24/2024 2:41:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو 55.9 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن إجمالي المستفيدين من برامج الدعم السكني والممكنات والبرامج الداعمة بلغ أكثر من 755 ألف مستفيد خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023، مؤكداً استمرارية الدعم السكني وتنويع الحلول التمويلية والسكنية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المستفيدين للمسكن الملائم.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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