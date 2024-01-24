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النيابة وجامعة الملك خالد توقعان مذكرة تعاون

1/24/2024 2:41:30 PM
(MENAFN- Al Watan) وُقّعت في مقر النيابة العامة بمدينة أبها اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وجامعة الملك خالد.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية، والدراسات وعقد ورش العمل، وإجراء الأبحاث العلمية والاستشارات، وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يحقق أهدافهما.
يذكر أن توقيع الاتفاقية جاء متزامنًا مع إنشاء كلية الحقوق بجامعة الملك خالد والتي من المقرر أن تكون إحدى الممكّنات المهمة في هذا المجال.
حضر الاتفاقية رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ورئيس النيابة العامة بمنطقة عسير الشيخ فهد بن محمد الغويري وعدد من منسوبي

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