النيابة وجامعة الملك خالد توقعان مذكرة تعاون

(MENAFN
- Al Watan) وُقّعت في مقر النيابة العامة بمدينة أبها اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وجامعة الملك خالد.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية، والدراسات وعقد ورش العمل، وإجراء الأبحاث العلمية والاستشارات، وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يحقق أهدافهما.
يذكر أن توقيع الاتفاقية جاء متزامنًا مع إنشاء كلية الحقوق بجامعة الملك خالد والتي من المقرر أن تكون إحدى الممكّنات المهمة في هذا المجال.
حضر الاتفاقية رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ورئيس النيابة العامة بمنطقة عسير الشيخ فهد بن محمد الغويري وعدد من منسوبي
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