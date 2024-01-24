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خالد الفيصل يشكر رئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

1/24/2024 2:41:30 PM
(MENAFN- Al Watan) قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، نظير جهودهم في حل 93 قضية خلال العام 2023.
وثمّن الفيصل الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في حل القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، بما يُسهم في نشر ثقافة التسامح والتجاوز والعفو بين أفراد المجتمع دون إكراه.

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