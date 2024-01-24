توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي

(MENAFN
- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك، وقع الوزيران مذكرة تفاهم إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي، وذلك بهدف نقل التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان آل الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد بن سعيد الحارثي.
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