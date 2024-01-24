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توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي

1/24/2024 2:41:30 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك، وقع الوزيران مذكرة تفاهم إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي، وذلك بهدف نقل التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان آل الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد بن سعيد الحارثي.

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