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عودة سفينتين تابعتين لـ ميرسك للشحن بعد انفجارات في البحر الأحمر

1/24/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أمس أن المخاطر على الملاحة العالمية في البحر الأحمر مستمرة، مؤكدا أن «الحوثيين هم مجموعة قراصنة تدعمهم إيران»، مضيفا «على العالم أن يدرك خطورة إيران».
كما بين شابس في تصريحات صحافية، أن العمليات في البحر الأحمر هي لحماية التجارة العالمية.
وقال أيضا إن الحوثيين يزعمون أنهم يدعمون حركة حماس، لكنه أشار إلى أن تاريخهم يثبت العكس.
في سياق متصل، أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية العملاقة للشحن امس أن سفينتين تابعتين لفرعها الأميركي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد «انفجارات» قريبة.
وقالت الشركة، في بيان، «خلال الرحلة، بلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما عدة مقذوفات»، مؤكدة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى.
وأشارت إلى أن «البحرية الأميركية أعادت السفينتين ورافقتهما إلى خليج عدن».
وتدير «ميرسك لاين» المحدودة الفرعية السفينتين «ميرسك ديترويت» و«ميرسك تشيسابيك» اللتين ترفعان العلم الأميركي، وستعلق حركة الملاحة الخاصة بها في المنطقة حتى إشعار آخر بحسب الشركة الأم «ميرسك».
وأوضحت الشركة الدنماركية أن السفن التي تديرها «ميرسك لاين» المحدودة تحمل بضائع تابعة لوكالات حكومية أميركية مختلفة وقد تمكنت من مواصلة عبور المضيق بحماية البحرية الأميركية.

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