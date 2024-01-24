عودة سفينتين تابعتين لـ ميرسك للشحن بعد انفجارات في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أمس أن المخاطر على الملاحة العالمية في البحر الأحمر مستمرة، مؤكدا أن «الحوثيين هم مجموعة قراصنة تدعمهم إيران»، مضيفا «على العالم أن يدرك خطورة إيران».
كما بين شابس في تصريحات صحافية، أن العمليات في البحر الأحمر هي لحماية التجارة العالمية.
وقال أيضا إن الحوثيين يزعمون أنهم يدعمون حركة حماس، لكنه أشار إلى أن تاريخهم يثبت العكس.
في سياق متصل، أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية العملاقة للشحن امس أن سفينتين تابعتين لفرعها الأميركي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد «انفجارات» قريبة.
وقالت الشركة، في بيان، «خلال الرحلة، بلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما عدة مقذوفات»، مؤكدة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى.
وأشارت إلى أن «البحرية الأميركية أعادت السفينتين ورافقتهما إلى خليج عدن».
وتدير «ميرسك لاين» المحدودة الفرعية السفينتين «ميرسك ديترويت» و«ميرسك تشيسابيك» اللتين ترفعان العلم الأميركي، وستعلق حركة الملاحة الخاصة بها في المنطقة حتى إشعار آخر بحسب الشركة الأم «ميرسك».
وأوضحت الشركة الدنماركية أن السفن التي تديرها «ميرسك لاين» المحدودة تحمل بضائع تابعة لوكالات حكومية أميركية مختلفة وقد تمكنت من مواصلة عبور المضيق بحماية البحرية الأميركية.
MENAFN24012024000130011022ID1107764323
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.