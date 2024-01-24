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المحكمة العليا تصادق على انتخاب غزالي عثماني رئيسا لجزر القمر والمعارضة ترفض النتائج

1/24/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادقت المحكمة العليا في جزر القمر بشكل نهائي امس على اعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد ان اعقب اعلان النتائج الاولية الاسبوع الماضي صدامات في العاصمة.
وسارعت المعارضة الى اعلان رفضها نتائج الانتخابات «جملة وتفصيلا».
واعلنت المحكمة العليا في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي «كان هناك سبب لإعلان فوزه في الدورة الأولى»، موضحة ان «طلبات الغاء الانتخابات الرئاسية غير مقبولة».
وأعيد انتخاب غزالي عثماني من الدورة الأولى بحصوله على 62.97% من الأصوات مع نسبة مشاركة لا تتعدى 16.30% بحسب الأرقام الرسمية المعلنة الاسبوع الماضي.
ومن شأن هذا الفوز أن يسمح له بالترشح لولاية ثالثة والبقاء في السلطة حتى عام 2029.
ونددت المعارضة بـ «التزوير الفاضح» و«حشو صناديق الاقتراع» مطالبة بإلغاء النتائج.
ووصل غزالي الى السلطة في عام 1999 عبر انقلاب وتم انتخابه لأول مرة في عام 2002. وبعد ان ابتعد عن السلطة لبعض الوقت، عاد إلى سدة الحكم في عام 2016.
يتألف أرخبيل جزر القمر من ثلاث جزر هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانه 870 ألف نسمة يعيش 45% منهم تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.

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