Thursday, 25 January 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة تقل أسرى وكييف كانت تحمل صواريخ إس 300

1/24/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهمت موسكو كييف أمس بإسقاط الطائرة الروسية التي تحطمت صباح امس في منطقة بيلغورود وكان على متنها 6 من أفراد الطاقم و65 عسكريا أوكرانيا للتبادل و3 عسكريين روس يرافقونهم.
وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أمس ان كييف أسقطت الطائرة، وقال في المجلس: «قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم». وقال فياتشيسلاف فولودين أمام النواب الروس: «أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية (...) بصواريخ أميركية وألمانية».
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس في بيان: «قتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدا أنه وفقا للممارسات المتبعة، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل».
في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن الطائرة الروسية المحطمة في بيلغورود كانت تحمل صواريخ إس 300.
وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة تتهاوى قبل حدوث انفجار كبير وسط ألسنة نارية ودخان أسود.
وقال المسؤول المحلي فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام: «قتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة».

MENAFN24012024000130011022ID1107764321

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث