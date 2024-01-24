هجمات جديدة على السفن في البحر الأحمر غداة تدمير الجيش الأميركي صاروخين حوثيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقع حادثان جديدان قبالة سواحل اليمن وسط التوترات المتصاعدة والهجمات الحوثية المستمرة التي تهدد حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية.
كذلك أفادت الهيئة بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي المخا، مضيفة أن سفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريبا من جانبها الأيمن، لكنها أكدت أن السفينة وطاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
أتى ذلك بعد ساعات على إعلان القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، أنها دمرت صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا جاهزين للإطلاق واستهداف جنوب البحر الأحمر.
وقالت قيادة «سنتكوم»، في بيان، إنها «شنت ضربات ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدين للإطلاق».
وأضاف البيان أن «القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وخلصت إلى أنهما يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة».
وشدد البيان على أن تدمير هذين الصاروخين «يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».
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