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هجمات جديدة على السفن في البحر الأحمر غداة تدمير الجيش الأميركي صاروخين حوثيين

1/24/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع حادثان جديدان قبالة سواحل اليمن وسط التوترات المتصاعدة والهجمات الحوثية المستمرة التي تهدد حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية.
كذلك أفادت الهيئة بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي المخا، مضيفة أن سفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريبا من جانبها الأيمن، لكنها أكدت أن السفينة وطاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
أتى ذلك بعد ساعات على إعلان القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، أنها دمرت صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا جاهزين للإطلاق واستهداف جنوب البحر الأحمر.
وقالت قيادة «سنتكوم»، في بيان، إنها «شنت ضربات ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدين للإطلاق».
وأضاف البيان أن «القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وخلصت إلى أنهما يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة».
وشدد البيان على أن تدمير هذين الصاروخين «يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

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