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مفاوضات الهدنة مستمرة ووزير إسرائيلي يدعو لقصف غزة نوويا

1/24/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل الجيش الاسرائيلي هجومه المكثف على مدينة خان يونس في جنوب غزة غداة إعلان تطويقها بعد أكبر خسارة بشرية يومية يتكبدها منذ بدء عملياته البرية في القطاع أواخر أكتوبر الماضي.
وقد نفى مصدر فلسطيني، التوصل لأي اتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل بشن صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدا أن المباحثات مازالت متواصلة.
وقال المصدر المطلع على مجريات المفاوضات في تصريحات لوكالة «الاناضول» مفضلا عدم الكشف عن هويته: «لم يتم التوصل لأي اتفاق مبدئي أو نهائي بشأن تبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار في غزة».
وأضاف: «المفاوضات مازالت متواصلة وحماس تريد صفقة شاملة يتم بموجبها وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من القطاع».
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن «حركة حماس وإسرائيل وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، خلال هدنة تستمر شهرا».
حماس تدرس
وأوضح المصدر الفلسطيني أن «حماس تدرس المقترحات التي تلقتها بالفترة الأخيرة ولم تقدم ردا نهائيا عليها بعد».
وتابع: «المفاوضات مازالت تحتاج إلى وقت إضافي حتى تتوصل إلى نتيجة يمكن أن يبنى عليها».
ويجري وفد من حركة حماس «مباحثات في القاهرة مع قادة أجهزة الاستخبارات المصرية في مقترح جديد لوقف إطلاق النار»، وفق ما صرح لوكالة فرانس برس مصدر فلسطيني قريب من المحادثات.
وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك موجود في القاهرة لمناقشة وقف الأعمال العدائية في غزة بهدف إطلاق سراح الرهائن في غزة.
وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن «إحدى المسائل التي يناقشها ماكغورك هي إمكان التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، ما يتطلب هدنة إنسانية لمدة معينة».
في غضون ذلك، أعاد وزير التراث الإسرائيلي عميخاي إلياهو موقفه الداعي إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة.
وقالت صحيفة «هآرتس» امس انه «خلال زيارة إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أعاد وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على غزة».
وأضافت «هآرتس» أن إلياهو «أشار إلى أن محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفي».
وكانت جنوب أفريقيا ضمنت تصريحا سابقا لإلياهو بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة باعتباره دعوة لارتكاب «جرائم إبادة جماعية» في غزة.
وكان إلياهو أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع نوفمبر الماضي وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي.
ارتفاع عدد الضحايا
وبالعودة للتطورات الميدانية، شنّ الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا على خان يونس ورفح والمناطق الغربية لمدينة غزة وجباليا شمال القطاع، موقعا اكثر من مئتي قتيل وجريح.
واستهدفت قذائف المدفعية عددا من مدارس الإيواء المحيطة بمجمع ناصر الطبي والتي تضم نازحين مما أدى لسقوط قتلى.
من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاثة نازحين على الاقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما استهدفت القوات الإسرائيلية مقره في رفح.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» بأن ما لا يقل عن «210 قتلى وصلوا إلى المستشفيات وغالبيتهم من الاطفال والنساء وكبار السن جراء مجازر الاحتلال البشعة والمروعة والقصف الهمجي على خان يونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة».
وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة القتلى في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 25700 غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب.
وأشارت إلى إصابة 63740 شخصا بجروح منذ بداية الحرب.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة إن قوات الاحتلال تعزل مستشفيات خان يونس جنوب القطاع، وترتكب المجازر وجرائم إبادة جماعية غرب المحافظة.
وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري على غزة وصل إلى 1250 مصابا.
وأضاف أن 406 ضباط وجنود مازالوا يخضعون للعلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، 40 منهم في حالة خطيرة.
وفي هذه الاثناء، ذكرت وسائل اعلام فلسطينية أن «الاحتلال يهجر قسرا عشرات آلاف المدنيين من خان يونس إلى رفح».
قصف المستشفيات
واتهم مكتب الإعلام الحكومي لحركة حماس إسرائيل بقصف مدارس تؤوي نازحين في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، ما أدى إلى وقوع قتلى، مجددا القول إن إسرائيل تستهدف المستشفيات «لإخراجها عن الخدمة وتدميرها».
بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية «من خطورة مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي خان يونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح» معتبرة هذه الدعوة «بمنزلة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها» وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس محمود عباس.
كما حذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان المجتمع الدولي «من أن نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها» بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا».
وبالتزامن مع احتدام القتال بين الجيش الاسرائيلي ومقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية في خان يونس، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن سكان غزة يواجهون «مجاعة وشيكة»، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض إسرائيل «حل الدولتين» بأنه «غير مقبول» معتبرا أن من شأن هذا الرفض إطالة أمد النزاع في القطاع.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت «حماس» عن اعتقال إسرائيل فتى فلسطينيا أفرجت عنه في إطار صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين الحركة وإسرائيل التي جرت في نوفمبر الماضي.
وقالت الحركة، في بيان امس «نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات إعادة اعتقاله للفتى يوسف عبدالله الخطيب، المفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة بوساطة قطرية - مصرية».
اعتقال أطفال
ودعت الحركة، الوسطاء في مصر وقطر «إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الفتى الخطيب، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة إعادة اعتقال أسرانا المحررين، والالتزام بما تم الاتفاق عليه».
وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن «سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الطفل يوسف عبدالله الخطيب 17 عاما من أريحا أمس الاول، بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال، والضغط عليه لتسليم نفسه، ليكون بذلك أول حالة يعاد اعتقالها من بين الأطفال والفتية المفرج عنهم ضمن دفعات التبادل الاخيرة».
من جهة أخرى، فجر الجيش الإسرائيلي امس منزل فلسطيني متهما بالمساعدة في تنفيذ هجوم أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين في يونيو الماضي، وفق ما أفاد شهود عيان ومسؤول محلي.
ويعود المنزل الواقع في قرية عوريف التابعة لمحافظة نابلس بالضفة الغربية، لعائلة الفلسطيني باسل شحادة المعتقل لدى إسرائيل والذي تتهمه بمساعدة رجلين فلسطينيين آخرين قتلا مستوطنين بالرصاص في محطة وقود بالقرب من مستوطنة عيلي شمال الضفة الغربية.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «هدم شقة باسل شحادة وهو ناشط في حركة حماس الإرهابية، شارك في الهجوم على محطة وقود في 20 يونيو 2023».
وعلى الصعيد الإنساني، تتفاقم الكارثة الإنسانية وسط تواتر التحذيرات من تعرض مئات آلاف الفلسطينيين المحاصرين للمجاعة، حيث طالب برنامج الغذاء العالمي بممر آمن لإدخال المساعدات، في حين وصفت منظمة الصحة العالمية وضع المستشفيات بالكارثي، بعد أن أصبح عدد منها محاصرا، وفي مرمى النيران الإسرائيلية.

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