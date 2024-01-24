أردوغان ورئيسي بحثا في أنقرة القضية الفلسطينية والشراكة الثنائية

MENAFN - Al-Anbaa) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس إنه بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف البلدين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيسان عقب لقاء جرى بينهما، في العاصمة التركية أنقرة.وأدان أردوغان بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في محافظة كرمان الإيرانية، في 3 الجاري، مؤكدا وقوف أنقرة إلى جانب طهران في مكافحة الإرهاب.وأضاف «تطرقنا إلى أهمية مواصلة تعزيز تعاوننا ضد التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن بلدينا ومنطقتنا».وحول الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال أردوغان إنه اتفق مع الرئيس الإيراني «على أهمية تجنب الخطوات التي من شأنها تهديد أمن واستقرار منطقتنا أكثر».وأوضح أنهما ناقشا خلال اللقاء «ضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية غير الإنسانية على غزة، واتخاذ خطوات عاجلة نحو إقامة سلام عادل ودائم».من جهته، اكد رئيسي أن الأمم المتحدة فقدت فاعليتها وباتت مهمشة نظرا لمواقفها حيال الوضع بغزة، قائلا: ان من يظلم الشعب الفلسطيني، عليه ان يتحمل المسؤولية قبال ذلك.واعتبر الرئيس الإيراني ان «التعاون الاقليمي» هو السبيل الى حل مشكلة الارهاب، مصرحا: ان التعاون الإيراني ـ التركي في مجال مكافحة الارهاب يحظى بأهمية كثيرة، وجمهورية إيران الاسلامية لن تتردد على الاطلاق في سياق التصدي للارهاب داخل المنطقة.وفي جانب آخر من تصريحاته، ثمن الرئيس الإيراني دعوة نظيره التركي وكرم ضيافة «هذا البلد الصديق والشقيق والجار»، لافتا الى اجتماع لجنة التعاون الاقتصادية العليا بحضور كبار المسؤولين الاتراك والإيرانيين في انقرة اليوم.واستطرد رئيسي: نحن توصلنا الى مساحات مشتركة مع الحكومة التركية خلال هذا الاجتماع، مشددا ان إيران تريد تعاونا مؤثرا مع تركيا، والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.

وكان الرئيس التركي استقبل نظيره الإيرانيفي المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وأقيمت مراسم رسمية خلال استقبال رئيسي، حيث كان أردوغان في انتظاره عند المدخل الرئيسي للمجمع.وأجرى الرئيسان رئيسي وأردوغان مباحثات ثنائية كما ترأسا الاجتماع الثامن لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، وشهدا مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.وأكد رئيسي قبل مغادرته طهران متوجها إلى أنقرة أن «إحدى القضايا المهمة التي تقلق جميع المسلمين وتثير قلق شعوب العالم اليوم، هي القضية الفلسطينية».ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية عن رئيسي قوله إن «إيران وتركيا لديهما موقف مشترك في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة لذلك بذلت الجهود لوقف العدوان والقصف على غزة».ووصف رئيسي تركيا بأنها «شريكة تجارية واقتصادية مهمة» لإيران التي تسعى إلى «رفع مستوى التبادلات التجارية والاقتصادية بين إيران وتركيا إلى 30 مليار دولار». وأجبرت وتيرة التصعيد السريعة في الشرق الأوسط رئيسي على إرجاء زيارته لأنقرة مرتين. وألغيت محادثات كانت مقررة في أنقرة مطلع يناير الجاري بعد انفجارين كبيرين في مدينة كرمان الإيرانية.وألغيت رحلة سابقة كانت مقررة في نوفمبر2023 بسبب تضارب الجداول الزمنية للديبلوماسيين المشاركين في المشاورات حول الحرب في غزة.