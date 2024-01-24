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ترامب يقترب أكثر من اقتناص بطاقة الحزب الجمهوري للرئاسة

1/24/2024 2:40:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اقترب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أكثر وأكثر من اقتناص ورقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر في تكرار استثنائي للمواجهة أمام الرئيس جو بايدن.
وبعد فوزه الكبير في ولاية أيوا الاسبوع الماضي، تقدم ترامب بنحو 11 نقطة مئوية في الانتخابات التمهيدية بولاية نيوهامبشر، على منافسته الوحيدة سفيرته السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي هاجمها في خطاب مدو عقب الفوز، وتحداها قائلا إنه حتى عندما تصل الانتخابات التمهيدية إلى مسقط رأسها ولاية كارولاينا «سنفوز بسهولة».
وحذر في خطابه مجددا من الهجرة وكرر أن انتخابات 2020 سرقت منه.
وأقرت هايلي (52 عاما) بهزيمتها أمام ترامب للمرة الثانية لكنها أكدت مضيها في السباق الجمهوري حتى النهاية. وقالت أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة بشمال شرق الولايات المتحدة إن «هذا السباق لم ينته بعد»، معتبرة أن الديموقراطيين «يعلمون أن ترامب هو الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستطيع جو بايدن أن يهزمه». واعتبرت ان حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري يعني فوز الرئيس جو بايدن بولاية ثانية.
ورغم فوزه الثاني واقترابه من نيل بطاقة الترشيح الحزبية، حافظ ترامب على خطابه اليميني دون مؤشر إلى مناشدته المعتدلين ممن دعموا هايلي.
وقال إن الولايات المتحدة «دولة فاشلة»، مضيفا أن المهاجرين غير القانونيين قادمون من مصحات عقلية وسجون و«يقتلون بلدنا».
من جهته، علق بايدن على الفوز بالقول «واضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري».
وأضاف في بيان «رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديموقراطيتنا، حرياتنا الفردية.. اقتصادنا.. كلها على المحك».
ووسط الإقبال الكبير على التصويت في نيوهامبشر كانت هايلي تأمل في حدوث مفاجأة كبيرة، لكن محطات الإذاعة الأميركية سرعان ما توقعت هزيمتها مع ظهور النتائج الأولى.
وحافظ ترامب على تقدمه في الاستطلاعات على المستوى الوطني رغم قراري عزل وأربع محاكمات جنائية بانتظاره منذ مغادرته البيت الأبيض.
وبينما شككت هايلي في قدراته الذهنية أشارت الاستطلاعات إلى أن جهودها لن تعوق تقدمه كثيرا.
وقال الخبير في شؤون الحملات الانتخابية العضو السابق في فريق ترامب الانتقالي، كيث ناهيغيان لوكالة فرانس برس «أعتقد أنه بات سباقا بين شخصين، بين ترامب وبايدن».
وكانت نيوهامبشر ساحة أكثر تأييدا لهايلي مما هو الوضع عليه في ولايات أخرى وسيكون من الصعب عليها تحقيق تقدم في فبراير والفوز في كارولاينا الجنوبية.
وتقلصت ساحة المرشحين التي كانت مكتظة بـ14 مرشحا لتقتصر المنافسة على مرشحين فقط عقب انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأحد الماضي بعدما حل في المرتبة الثانية في أيوا.
ولم يسبق لأي مرشح جمهوري في تاريخ الولايات المتحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.
ولم يقم ترامب بحملة تذكر في هذه الولاية. لكن رسالته التي تمزج بين ما يعتبرها حربا تشن عليه شخصيا والقضايا المرتبطة بالحرب الثقافية التي تلقى آذانا مصغية في أوساط قاعدته الانتخابية، قد وفرت نوعا من الزخم الذي يعتقد أنصاره أنه سيعيده إلى البيت الأبيض.
وقال لويس فير (72 عاما) الذي جاء من نيويورك ليحضر فعالية ترامب في فندق ناشوا «أعتقد أنها ستكون هزيمة لبايدن. انتهى أمره».
من ناحيته، فاز بايدن في اقتراع تمهيدي غير رسمي للديموقراطيين في نيوهامبشر، ما يمثل دعما رمزيا له.
وشارك بايدن أمس الأول في تجمع انتخابي إلى جانب نائبته كامالا هاريس في ماناساس بولاية فيرجينيا قرب واشنطن، وخصص خطابه للدفاع عن الحق في الإجهاض.

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