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ما خاب من استشار

1/24/2024 2:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المواطن الكويتي اليوم واقعي يعرف مدى الفجوة بيننا وبين دول الخليج ـ مع الأسف ـ على جميع الأصعدة والمستويات، وأول العلاج لأزماتنا أن نعترف ونرضى ولا نكابر، فحقا الفرق شاسع بيننا، ومن هذا الاعتراف يبدأ الحل ونخرج من هذا الجمود الذي أصاب النهضة والتقدم بالكويت.
الناظر إلى دبي واقتصادها والتقدم والازدهار هناك يدرك مكاننا الحقيقي في النهضة الاقتصادية، والذي يرى تقدم قطر على المستوى الرياضي والتنظيمي والتخطيطي يصاب بالإحباط بسبب ما لدينا من تراجع في هذا المجال. وقس على هذا دول الخليج في مجالات التعليم والبنية التحتية والسياحة والإعمار والصحة والخدمات، لذلك حقا يجب أن نقف ونبحث عن حل فالفجوة بيننا كالكون كل يوم تكبر إن لم نتدارك ونعمل بجد واجتهاد.
ولعل أول الحلول الاستعانة بالأشقاء ونقل تجاربهم والاستفادة منهم، وهذا لا يعيبنا أبدا فهذه الأيام دول، فبالأمس هم استفادوا من نهضة السبعينيات الكويتية ونقلوا التجربة فلا ضير لو أعدنا هذه المسألة، واستعنا بدبي في تأسيس مركز مالي واقتصادي ضخم، وكيف نحول الكويت لدولة عصرية حديثة، والاستفادة من الدوحة في التخطيط والتنظيم والتجربة التعليمية والرياضية، وننقل تجربتهم في التنظيم ووضع قوانين متواكبة مع التنمية والتطوير، ونتواصل مع الاخوة في الرياض للاستفادة من الطاقات الشبابية، ودعم القطاع الخاص للدولة في التنمية الداخلية.
ننصح سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح بالتواصل مع الأشقاء والاستفادة منهم، وتضمين هذا التعاون في خطة التنمية حتى لا نكرر الأخطاء ونركب سكة قطار التنمية التي توقفت لدينا لعقود، فوجود هذه التجارب الخليجية على الطاولة ودراستها والاستفادة منها يقفز بنا لأعوام، لعلنا ندرك البعد التنموي الذي نرصده كلما زرنا دول الخليج ونطمح إلى استعادة مكانتنا وتدارك أي أخطاء أدت إلى تراجعها.
المواطن الكويتي اليوم يرنو إلى الإنجازات، وهو ما لا يمكن تحقيقه عن طريق الأفكار التقليدية. وعلاقات سمو رئيس الوزراء كفيلة بأن تشكل لجنة استشارية لخطة تنمية حقيقية لعلها تنعش المواطن وتجعله ينتظر كويت جديدة حقا.

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