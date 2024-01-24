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((نواف التواضع)).. فينا باقٍ

1/24/2024 2:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترفع الكويت حدادها على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - رحمه الله - اليوم الخـميس المــوافـق 25 يناير 2024. كان «نواف التواضع» قد غادرنا إلى رحاب الله عز وجل فــي 16 ديسمبر 2023، فكان مصابه ألما وفقده جللا، رحم الله الأمير الشيخ نواف الأحمد وغفر له وأسكنه المولى سبحانه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
ولابد أن نستذكر مآثر للأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، لقد ساهم أميرنا الراحل على خطى حكام الكويت المشهود لهم بالدعم الإنساني والخيري حول العالم بالمبادرات الإنسانية، كما وأنه، رحمه الله، كان قريبا من آمال وتطلعات شعب الكويت المخلص للقيادة والوطن.
وما عرف عن أمير التواضع والعطاء، عفوه عن أبناء شعبه، وكان العفو عند المقدرة من شيم الكرام، وما أكرم العفو والصفح من كريم هو «نواف العطاء».
أما عن الحاكم العادل المسلم الحافظ لدينه فقد عرف عنه تدينه وزهده في الحياة، وما علمنا عنه إلا الالتزام بدينه الإسلامي وتواضعه وخلقه، ولمسنا ذلك من شهادات المواطنين والوافدين في البلاد، وكيف أنه محافظ على صلاته، مراعيا لدينه ودنياه.
نعم.. مضت 40 يوما على غيابه عنا، ولكنه باق في قلب كل مخلص على أرض الكويت الطاهرة، رحل عنا بجسده لكن لم ترحل مآثر عفوه وعطاياه.
لقد مهد أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بقراراته ومواقفه لحقبة العهد الجديد تحت ظل راعيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه، خالية من الصراعات والتجاذبات السياسية والفساد، تحت شعار «كويت جديدة».
ولعلي.. أختم هذا المقال ببيت رثاء في حق الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، الذي لن ننسى ما قدمه للكويتيين خلال أقل من 4 أعوام على حكمه الرشيد والواعي، ساعيا لحفظ الكويت من التحديات في الداخل، وداعيا لتحييد الوطن عن الصراعات الإقليمية في الخارج، مرسخا ثوابت ومبادئ الأمة الكويتية.
أرثيك يا سيدي..
نواف العفو في الديار باق
شيمتك العفو ومنك الرجاء
أتظن انك عنا راحل؟
وربي كما الكويت فينا باق
رحم الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وأسكنه فسيح جناته.

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