((نواف التواضع)).. فينا باقٍ

(MENAFN
- Al-Anbaa) ترفع الكويت حدادها على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - رحمه الله - اليوم الخـميس المــوافـق 25 يناير 2024. كان «نواف التواضع» قد غادرنا إلى رحاب الله عز وجل فــي 16 ديسمبر 2023، فكان مصابه ألما وفقده جللا، رحم الله الأمير الشيخ نواف الأحمد وغفر له وأسكنه المولى سبحانه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
ولابد أن نستذكر مآثر للأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، لقد ساهم أميرنا الراحل على خطى حكام الكويت المشهود لهم بالدعم الإنساني والخيري حول العالم بالمبادرات الإنسانية، كما وأنه، رحمه الله، كان قريبا من آمال وتطلعات شعب الكويت المخلص للقيادة والوطن.
وما عرف عن أمير التواضع والعطاء، عفوه عن أبناء شعبه، وكان العفو عند المقدرة من شيم الكرام، وما أكرم العفو والصفح من كريم هو «نواف العطاء».
أما عن الحاكم العادل المسلم الحافظ لدينه فقد عرف عنه تدينه وزهده في الحياة، وما علمنا عنه إلا الالتزام بدينه الإسلامي وتواضعه وخلقه، ولمسنا ذلك من شهادات المواطنين والوافدين في البلاد، وكيف أنه محافظ على صلاته، مراعيا لدينه ودنياه.
نعم.. مضت 40 يوما على غيابه عنا، ولكنه باق في قلب كل مخلص على أرض الكويت الطاهرة، رحل عنا بجسده لكن لم ترحل مآثر عفوه وعطاياه.
لقد مهد أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بقراراته ومواقفه لحقبة العهد الجديد تحت ظل راعيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه، خالية من الصراعات والتجاذبات السياسية والفساد، تحت شعار «كويت جديدة».
ولعلي.. أختم هذا المقال ببيت رثاء في حق الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، الذي لن ننسى ما قدمه للكويتيين خلال أقل من 4 أعوام على حكمه الرشيد والواعي، ساعيا لحفظ الكويت من التحديات في الداخل، وداعيا لتحييد الوطن عن الصراعات الإقليمية في الخارج، مرسخا ثوابت ومبادئ الأمة الكويتية.
أرثيك يا سيدي..
نواف العفو في الديار باق
شيمتك العفو ومنك الرجاء
أتظن انك عنا راحل؟
وربي كما الكويت فينا باق
رحم الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وأسكنه فسيح جناته.
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