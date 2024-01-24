السلطة القضائية أساس العدل

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- Al-Anbaa) حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح على أن يلتقي رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، حيث بدأ بلقاء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعلن بعد اللقاء عن تفاهمه مع مختلف القضايا المشتركة التي ترتبط بمصالح المواطن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحرص أن يسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كذلك قام سمو الشيخ د.محمد الصباح فيما بعد بزيارة رئيس السلطة القضائية المستشار د.عادل بورسلي رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ودار الحوار فيما بينهما حول مختلف القضايا المتعلقة بالقضاء والعدالة، وأكد سموه حرص الحكومة على التعاون مع السلطة القضائية لخدمة مصالح المواطنين وحقوق الأفراد انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. كما أعرب سمو رئيس الوزراء عن اعتزازه البالغ بكفاءة ومهنية رجال السلطة القضائية، وأشار إلى جهود رجال القضاء في إرساء العدالة بين المواطنين ضمن إطار الدستور والقانون، مؤكدا على استقلالية القضاء كركن أساسي لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الشعب.
لا شك أن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي لهي دليل وتأكيد على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل في أحكامها.. وكذلك على عدم القبول بأي مساس لما تصدره السلطة القضائية من أحكام. كما تؤكد على ثقة رئيس السلطة التنفيذية بمقدرة السلطة القضائية في إرساء العدالة بين المواطنين.
إن قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بلقاءاته مع رئيس السلطة التشريعية المتمثلة برئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي لهو دليل على حرص سموه على التعاون بين السلطات الثلاث من أجل إنجاز مصالح الناس وتبني المشاريع التنموية الخدمية لصالح المواطنين.
يقول الله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
والله الموفق،،
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