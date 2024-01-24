Wednesday, 24 January 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلطة القضائية أساس العدل

1/24/2024 2:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح على أن يلتقي رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، حيث بدأ بلقاء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعلن بعد اللقاء عن تفاهمه مع مختلف القضايا المشتركة التي ترتبط بمصالح المواطن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحرص أن يسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كذلك قام سمو الشيخ د.محمد الصباح فيما بعد بزيارة رئيس السلطة القضائية المستشار د.عادل بورسلي رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ودار الحوار فيما بينهما حول مختلف القضايا المتعلقة بالقضاء والعدالة، وأكد سموه حرص الحكومة على التعاون مع السلطة القضائية لخدمة مصالح المواطنين وحقوق الأفراد انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. كما أعرب سمو رئيس الوزراء عن اعتزازه البالغ بكفاءة ومهنية رجال السلطة القضائية، وأشار إلى جهود رجال القضاء في إرساء العدالة بين المواطنين ضمن إطار الدستور والقانون، مؤكدا على استقلالية القضاء كركن أساسي لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الشعب.
لا شك أن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي لهي دليل وتأكيد على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل في أحكامها.. وكذلك على عدم القبول بأي مساس لما تصدره السلطة القضائية من أحكام. كما تؤكد على ثقة رئيس السلطة التنفيذية بمقدرة السلطة القضائية في إرساء العدالة بين المواطنين.
إن قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بلقاءاته مع رئيس السلطة التشريعية المتمثلة برئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي لهو دليل على حرص سموه على التعاون بين السلطات الثلاث من أجل إنجاز مصالح الناس وتبني المشاريع التنموية الخدمية لصالح المواطنين.
يقول الله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
والله الموفق،،

MENAFN24012024000130011022ID1107764311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث