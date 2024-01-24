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جذوة الاشتياق

1/24/2024 2:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كم هو مؤلم شعور الفقد، وبالأخص فقد من غيبه الموت، ذلك الفقد الأبدي الذي لا مفرّ منه، كم هو من الصعب أن تفارق روحا كانت جزءا منك.
فدائما ما يكون الإنسان بين مدّ وجذر في علاقاته الإنسانية تارة، وصنيع أقدار الله - جل جلاله - تارة أخرى.
ففي الفقد بكى شعراء وروائيون وكتاب، فالفقد ليس خيارا أحيانا، بل هو قدر محتوم علينا، لما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون».
يرحلون ويتركون في القلب ندبات لا يزول أثرها حتى وإن توالت الأيام ومرت السنون.. بدونهم يبكي القلب ويجف بكاء العين، فما أصعب ذلك الفقد الذي تبحث فيه عن مدامعك فلا تجدها! تبحث عنها كي تطفئ بها جذوة الاشتياق..تبحث عنها لتخفف وطأة الألم وحدته على نفسك.
يرحلون ويتركون ذكراهم تحيط بنا من كل جانب وكأنهم يبعثون لنا برسالة «لا تنسونا.. اذكرونا دوما! اذكرونا في صلاتكم في دعواتكم لا تذرونا فرادى»!
وكأنهم لا يعلمون أن كل نفس نتنفسه يذكرنا بهم!
وكأنهم لا يعلمون أن خيالهم يحيط بنا أينما حللنا!
الفقد حديثه الصمت، وعندما يفيض بنا يكون لسانه الدموع، ولا ندري أنبكي عليهم أم نبكي على أنفسنا، فانقطع ذاك الحبل فجأة فتمزقت قطعة من روحك، فتتقيد بألم لن يفارقك وإن تظاهرت بعكس ذلك.
لم يعد سوى صدى أصواتهم ترنّ في آذاننا، فلم يكونوا في حياتنا شيئا عابرا لننساهم بهذه السلاسة وكأنهم لم يكونوا يوما، لم يكونوا حلما عابرا، هؤلاء هم من دمعت أعيننا لأجلهم هؤلاء هم من رسمت ضحكاتنا في وجودهم وهؤلاء هم من سجدنا ندعو الله ألا يفارقونا، هم من قضينا بجانبهم عمرنا!
فقدهم بلاء يختبر الله به صبرنا، وإن صبرنا نرقى إلى مراتب الصابرين.
هي لحظات قد تمر على أي واحد منا.. لكن يجب ألا نتركها تقيدنا وتسيطر علينا..ولنتذكر «واصبر وما صبرك إلا بالله».
فعلاقتنا بالله تعالى وكتابه هي خير مهدئ للنفس، سندرك أننا أكثر قوة وأشد تماسكا، وأننا قادرون على الوقوف على أقدامنا من جديد بإذن الله.
اللهم ارحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.

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