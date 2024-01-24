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تطوير المناهج

1/24/2024 2:40:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إضاءتنا اليوم لا تقتصر على مرحلة تعليمية بحد ذاتها، بل سطور مقالنا تسلط الضوء على جميع المراحل العمرية التعليمية.
قضيتنا اليوم تناقش حروفها «تطوير المناهج»! أظن أنه قد حان الوقت لغربلة الكثير والعديد من المناهج الدراسية في شتى المراحل التعليمية والجامعية أيضا! كلماتنا لا تنحصر كما قلنا في بداية سطور مقالنا على مناقشة فترة تعليمية محددة، بل إضاءتنا تحاور حروفها «المنهجية التعليمية» بأكملها.
قد يسأل البعض: كيف؟ ولماذا؟ وغيرها من علامات الاستفهام التي من الممكن أن تحوم حول قضية «تطوير المناهج»؟ وقبل السؤال ووضع العلامات الاستفهام علينا القيام بمسح شامل للمنهجية التعليمية لنجد أن ما يمنح ويقدم لأبنائنا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية أغلبيته أصبحت لا تواكب هذا العصر!
كم من لجان عقدت، وكم من بروتوكول تعليمي وقع على تجارب تعليمية خارجية، وإلى الآن «محلك سر» في المنهجية التعليمية ! فما هو المطلوب؟
حان الوقت لأن تطرح مواد ومناهج جديدة تواكب ما أصبح العالم يعيشه حاليا من تمدن وتكنولوجيا حتى يتمكن الطالب من استيعاب عصره ومستقبله.
لقد حان الوقت لإجراء دراسة لما يحتاجه سوق العمل ووضع خطة إستراتيجية تعليمية لفتح ميادين تعليمية جديدة تواكب مطالب سوق العمل، وهذا لا يقتصر على التعليم الجامعي فقط فلابد أن يبدأ منذ الصغر لترغيب الطالب في تلك الميادين الجديدة.
٭ حان الوقت لغربلة ودمج الكثير من المواد التي أصبحت في هذا العصر مجرد تاريخ للاطلاع عليه فقط، على سبيل المثال لا للحصر أرسطو وأفلاطون وغيرهم من أسماء مؤسسي العديد من الميادين العلمية والأدبية، ولكن! تلك الأسماء أصبحت فقط للقراءة وليس للاستفادة في هذا العصر التكنولوجي.
مسك الختام: ستظل المناشدات الخاصة بالعمل على تطوير التعليم متواصلة ومستمرة حتى نحصل على ما نستحق من تعليم يكون رافعة لنهضة شاملة.

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