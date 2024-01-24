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تشكيل الوزارة الجديدة

1/24/2024 2:40:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ها هي الوزارة الجديدة تم تشكيلها من قبل رئيسها سمو الشيخ د.محمد الصباح بعد نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ليؤدي سمو رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو حتى يبدأ كل وزير في ممارسة صلاحيته ومباشرة اعمال وزارته.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح ان أولوية الحكومة هي الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه الى مجلس الأمة وفق المادة 98 من الدستور ومشددا على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحلية. وقد عقد الاجتماع الاول للحكومة، وكذلك بدأت عملها خلال عطلة نهاية الاسبوع وذلك من خلال جولات لعدد من الوزراء منهم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف ووزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان لتفقد بعض المواقع والوقوف على سير العمل ومستجداته، كما زار الحجرف محطة الدوحة الغربية والشرقية للاطلاع على سير العمل ومركز التحكم الرئيسي للاطلاع على تفاصيل ادارة الشبكة وتفقدت د.نورة المشعان مشروع المطار الجديد ومتابعة التنفيذ ميدانيا، وكذلك قام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بجولة تفقدية ميدانية على وزارة المواصلات وبرج التحرير والإدارات العاملة في الحكومة مول وذلك لتفقد سير العمل والاطلاع على ملاحظات المراجعين.
وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة لا بد من التركيز على التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة حتى ترى النور القوانين التي من شأنها تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، وأتوجه إلى اعضاء المجلس طالبا منهم ان يعطوا الفرصة كاملة لهذه الوزارة ولهؤلاء الوزراء وان يعطوا شعب الكويت الأمل في الانجاز والتنمية، حيث إن كل وزير يجب ان يعطى الفرصة كاملة ليعمل ويصلح ويؤدي دوره.
وليعلم الجميع ان الكويت ليست بمعزل عما يدور من حولنا في محيطنا العربي. ولابد من الاهتمام كذلك بالبنية التحتية وتحسين الخدمات، وأنصح هنا الوزراء بأن يستعينوا بالصالحين ليكونوا لهم هداية وبصيرة واياديهم التي يعملون بها، ولا تخشوا غير الله وتوكلوا عليه وقلوب الكويتيين معلقة بكم وبقراراتكم، فلا تخشوا استجوابا، فمادمت على حق فلا تخش لومة لائم، وطهروا اياديكم من شبهة استغلال المنصب وشبهة الكسب غير المشروع وسارعوا الى تقديم اخطار ذمتكم المالية بكل وضوح وشفافية حتى لايقال يوما ان فلان اغتنى من منصبه.
نعيد التأكيد هنا على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى تحل جميع مشاكلنا ونضرب بيد من حديد على ايدي العابثين والمفسدين.
سيروا على بركة الله
فقد قال الشاعر:
ومن تك العلياء همه نفسه
فكل الذي يلقاه فيها محبب
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.

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