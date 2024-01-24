تشكيل الوزارة الجديدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ها هي الوزارة الجديدة تم تشكيلها من قبل رئيسها سمو الشيخ د.محمد الصباح بعد نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ليؤدي سمو رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو حتى يبدأ كل وزير في ممارسة صلاحيته ومباشرة اعمال وزارته.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح ان أولوية الحكومة هي الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه الى مجلس الأمة وفق المادة 98 من الدستور ومشددا على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحلية. وقد عقد الاجتماع الاول للحكومة، وكذلك بدأت عملها خلال عطلة نهاية الاسبوع وذلك من خلال جولات لعدد من الوزراء منهم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف ووزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان لتفقد بعض المواقع والوقوف على سير العمل ومستجداته، كما زار الحجرف محطة الدوحة الغربية والشرقية للاطلاع على سير العمل ومركز التحكم الرئيسي للاطلاع على تفاصيل ادارة الشبكة وتفقدت د.نورة المشعان مشروع المطار الجديد ومتابعة التنفيذ ميدانيا، وكذلك قام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بجولة تفقدية ميدانية على وزارة المواصلات وبرج التحرير والإدارات العاملة في الحكومة مول وذلك لتفقد سير العمل والاطلاع على ملاحظات المراجعين.
وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة لا بد من التركيز على التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة حتى ترى النور القوانين التي من شأنها تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، وأتوجه إلى اعضاء المجلس طالبا منهم ان يعطوا الفرصة كاملة لهذه الوزارة ولهؤلاء الوزراء وان يعطوا شعب الكويت الأمل في الانجاز والتنمية، حيث إن كل وزير يجب ان يعطى الفرصة كاملة ليعمل ويصلح ويؤدي دوره.
وليعلم الجميع ان الكويت ليست بمعزل عما يدور من حولنا في محيطنا العربي. ولابد من الاهتمام كذلك بالبنية التحتية وتحسين الخدمات، وأنصح هنا الوزراء بأن يستعينوا بالصالحين ليكونوا لهم هداية وبصيرة واياديهم التي يعملون بها، ولا تخشوا غير الله وتوكلوا عليه وقلوب الكويتيين معلقة بكم وبقراراتكم، فلا تخشوا استجوابا، فمادمت على حق فلا تخش لومة لائم، وطهروا اياديكم من شبهة استغلال المنصب وشبهة الكسب غير المشروع وسارعوا الى تقديم اخطار ذمتكم المالية بكل وضوح وشفافية حتى لايقال يوما ان فلان اغتنى من منصبه.
نعيد التأكيد هنا على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى تحل جميع مشاكلنا ونضرب بيد من حديد على ايدي العابثين والمفسدين.
سيروا على بركة الله
فقد قال الشاعر:
ومن تك العلياء همه نفسه
فكل الذي يلقاه فيها محبب
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.
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