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بكاء سوري مصري بعد التأهل لدور الـ16 للمرة الأولى (فيديو)

1/24/2024 2:40:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبّر مراسل قنوات "بي إن سبورت" الإعلامي السوري، وائل البرزة، ومساعد مدرب سوريا المصري، محمود فايز، ومدرب منتخب سوريا، هيكتور كوبر، بعد تأهل منتخب سوريا إلى الدور القادم ببطولة كأس آسيا قطر 2023 بالبكاء الشديد.

ووثقت عدسات الكاميرا لحظات مؤثرة بين البرزة وفايز، خلال مقابلة صحفية بعد فوز المنتخب السوري على نظيره الهندي، اليوم الثلاثاء، وتأهله للدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.


والتقت سوريا مع الهند، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجّل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.

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