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عموتة يؤكد بحثه عن الفوز أمام البحرين والتمسك بالصدارة

1/24/2024 2:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - الغد - قال المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إن المنتخب يبحث عن تأكيد حضوره المميز في البطولة، والبحث عن نتيجة إيجابية في مباراته أمام البحرين عند الساعة 2.30 عصر يوم غد ، مشيرا إلى أنه يتطلع للفوز والبقاء في صدارة المجموعة مع نهاية الدور الأول.
وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام اليوم، أن المنتخب لن تكن مهمته سهلة في تجاوز المنتخب البحريني، نظرا لضمه العديد من العناصر الجيدة، وأن المباراة قوية على الطرفين، مفيدا بأن المباراة قد تشهد تغييرات على التشكيلة الأساسية في سبيل البحث عن إتاحة الفرصة للاعبين، وإراحة عدد آخر للمحطات المقبلة.
وأضاف: "لا نفكر كثيرا في منافسنا بالدور المقبل، جميع المواجهات في الدور الثاني صعبة، ونركز في كل مباراة لوحدها ونطمح للفوز بهدف الدخول بحالة معنوية أفضل بدور ثمن النهائي، وغياب نور الدين الروابدة بسبب الإصابة مؤثر، ولكننا نملك لاعبين آخرين قادرين على سد مكانه".
بدوره، أشار اللاعب علي علوان إلى أن مباراة البحرين لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، وأن الهدف يكمن بالنسبة للاعبين بالتأهل للدور التالي، مثمنا دعم الجماهير الأردنية في المدرجات، وأن حضورها المستمر وتحفيزها للاعبين أمر ليس غريبا عليها.

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