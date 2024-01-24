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الطاولة في 2024: تركيز على المنتخبات الوطنية وبطولة النخبة حاضرة

1/24/2024 2:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حملت روزنامة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة للعام الحالي 2024، والتي تم رفعها إلى اللجنة الأولمبية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، الكثير من النشاطات سواء كانت المحلية من خلال اقامة البطولات المعتمدة لكلا الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، أو المخصصة لمشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية، والتي يتطلع اليها الاتحاد بأهمية خاصة، وهنا تبرز المشاركة في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
واخذت النشاطات المحلية نصيبها من النشاطات المحلية، والتي ستقام على مدار العام الحالي، وهي تشتمل على بطولات الفئات العمرية للأندية، وبطولة المملكة التصنيفية المفتوحة، وبطولة الرواد، ودوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية الدرجة الثانية، ودوري أندية السيدات، اضافة إلى بطولة النخبة، والتي ستكون حاضرة بكل قوة من خلال الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في دوري الأولى، كما أن الجانب التدريبي سيكون له نصيب في الخطة من خلال اقامة سلسلة من الدورات التدريبية، والحال ينطبق على الدورات التحكيمية ايضا.
مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية أخذت نصيبا وافرا من الخطة، من خلال مشاركتها في البطولات الرسمية المعتمدة من قبل الاتحادات (الدولي والعربي والآسيوي وغرب آسيا)، ولعل من أبرز هذه المشاركات التصفيات الأولمبية المقبلة، والتي تأخذ جهدا كبيرا من الاتحاد في مساعيه لاعداد المنتخب الوطني (الرجال والسيدات) بالصورة المثالية، التي تعزز من فرصها في المنافسة لإنتزاع بطاقتي التأهل المخصصتين لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب مشاركة المنتخبات الأخرى في البطولات، حيث تتجه النيه لدى الاتحاد لاستضافة تصفيات غرب آسيا للشباب المؤهلة إلى البطولة الآسيوية.
كما تشتمل الخطة على المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، والتي تسبق مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، واستضافة العديد من المنتخبات ذات الطابع القوي والمستوى المتقدم، وذلك لخوض لقاءات ودية مع منتخباتنا الوطنية.
وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي "عندما شرع الاتحاد في وضع الخطوط الأولية للخطة تم الأخذ بعين الإعتبار المشاركات الواسعة للمنتخبات الوطنية كافة، وضرورة تجهيزها بالصورة الفنية المثالية من خلال اقامة المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وتم التركيز على الاستفادة من اتفاقيات التعاون المبرمة مع الاتحادات العربية والآسيوية، وفعلا تم التنسيق معها والاتفاق على تبادل المعسكرات التدريبية، مع ضرورة مشاركة كافة لاعبي المنتخبات الوطنية، والذين يتمتعون بمستويات فنية عالية، كما أن الخطة ركزت ايضا على اقامة النشاطات المحلية كافة لتتوافق مواعيدها مع برامج المنتخبات الوطنية، وبرامج الأندية، ومواعيد الامتحانات المدرسية، وكل ذلك ينصب لمصلحة اللاعبين وتهيأت الأجواء المثالية أمامهم".
واشار الزعبي إلى أن برامج المنتخبات الوطنية بدأت منذ بداية العام الحالي من خلال التدريبات المكثفة التي يقودها المدير الفني المصري عمرو رضا ومعه مجموعة من المدربين المحليين، الذين يتوزعون على كافة المنتخبات الوطنية، حيث التركيز ينصب حاليا على اعداد اللاعبين بكافة الجوانب الفنية والبدنية ليكونوا جاهزين قبل الموعد الرسمي المحدد للتصفيات الأولمبية، ويتخلل هذا التحضير المعسكر التدريبي المشترك للاعبي المنتخب الوطني ولاعبي المنتخب المصري، والذي يقام في العاصمة عمان ويتخلله إجراء العديد من اللقاءات بين كافة اللاعبين".
ولفت الزعبي إلى أن الاتحاد الدولي اكد على اقامة بطولة الرواد في الأردن والمقررة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة الكثير من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، والذي سبق لهم وأن توجوا في العديد من القاب بطولات العالم، والبطولات آسيا، مشددا على أن التحضير لإستضافة هذه البطولة بدأ منذ فترة وتتطلب تجهيزات على أعلى مستوى.

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