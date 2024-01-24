مدرب سوريا: تركيزي على ثمن النهائي ومستقبلي بعد كأس آسيا

MENAFN - Alghad Newspaper)جاءت تصريحاته بعد فوز سوريا على الهند بنتيجة 1-0 والتاهل الى دور الـ16 كأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث .



ويتمنى المدرب الأرجنتيني الوصول الى مكان ابعد في البطولة وانه متفائل في تحقيق ذلك.



وقدم كوبر في ختام تصريحاته شكره للـ الاتحاد السوري لكرة القدم على ثقتهم به ومجددا تاكيده ان التركيز الان على المباراة المقبلة التي ستجمعه امام ايران وبعدها سيجتمع معهم من اجل الوصول الى صيغة تفاهم.

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