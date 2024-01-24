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مدرب سوريا: تركيزي على ثمن النهائي ومستقبلي بعد كأس آسيا

1/24/2024 2:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا أن تركيزه الحالي على مشوار فريقه في كأس آسيا 2023 بعدما تأهل إلى دور 16 لأول مرة في تاريخه وأنه سيحسم مصيره بعد البطولة القارية وذلك ردا على العرض السوري لتمديد عقده الذي ينتهي بعد عدة ايام .
جاءت تصريحاته بعد فوز سوريا على الهند بنتيجة 1-0 والتاهل الى دور الـ16 كأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث .


ويتمنى المدرب الأرجنتيني الوصول الى مكان ابعد في البطولة وانه متفائل في تحقيق ذلك.


وقدم كوبر في ختام تصريحاته شكره للـ الاتحاد السوري لكرة القدم على ثقتهم به ومجددا تاكيده ان التركيز الان على المباراة المقبلة التي ستجمعه امام ايران وبعدها سيجتمع معهم من اجل الوصول الى صيغة تفاهم.

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