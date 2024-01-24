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برازيلي يدخل غينيس في كأس آسيا ..ثم يغشى عليه (فيديو)

1/24/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق البرازيلي ريكاردينيو داس رقما جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك على هامش استضافة قطر لكأس آسيا بكرة القدم.
ونجح ريكاردينيو داس من تحقيق رقم قياسي جديد في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و3 دقائق تحت أنظار الجماهير ، محطما بذلك رقمه السابق البالغ 48 ساعة .


لكن بعد دقائق من تحطيم الرقم القياسي أغشي على ريكاردينيو داسو وتم نقله إلى المستشفى.



يذكر أن قطر تستضيف النسخة الـ18 من كأس آسيا علما بأنها حاملة اللقب حيث توجت به عام 2019.


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