برازيلي يدخل غينيس في كأس آسيا ..ثم يغشى عليه (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حقق البرازيلي ريكاردينيو داس رقما جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك على هامش استضافة قطر لكأس آسيا بكرة القدم.
ونجح ريكاردينيو داس من تحقيق رقم قياسي جديد في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و3 دقائق تحت أنظار الجماهير ، محطما بذلك رقمه السابق البالغ 48 ساعة .
لكن بعد دقائق من تحطيم الرقم القياسي أغشي على ريكاردينيو داسو وتم نقله إلى المستشفى.
يذكر أن قطر تستضيف النسخة الـ18 من كأس آسيا علما بأنها حاملة اللقب حيث توجت به عام 2019.
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