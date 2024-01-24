برازيلي يدخل غينيس في كأس آسيا ..ثم يغشى عليه (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)ونجح ريكاردينيو داس من تحقيق رقم قياسي جديد في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و3 دقائق تحت أنظار الجماهير ، محطما بذلك رقمه السابق البالغ 48 ساعة .



لكن بعد دقائق من تحطيم الرقم القياسي أغشي على ريكاردينيو داسو وتم نقله إلى المستشفى.







يذكر أن قطر تستضيف النسخة الـ18 من كأس آسيا علما بأنها حاملة اللقب حيث توجت به عام 2019.